Οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ καλούν το Ισραήλ και τη Χαμάς να ολοκληρώσουν «χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση» τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι τρεις χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση, καλώντας τις δύο πλευρές να προχωρήσουν ξανά σε συνομιλίες στις 15 Αυγούστου, είτε στη Ντόχα, είτε στο Κάιρο.

«Είναι καιρός να φέρουμε άμεση ανακούφιση τόσο στον πολύπαθο λαό της Γάζας όσο και στους πολύπαθους ομήρους και τις οικογένειές τους. Ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κατάπαυση του πυρός και η συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κρατουμένων», αναφέρει η δήλωση που δημοσιεύτηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Κατάρ.

Σύμφωνα με τη δήλωση, αφού εργάστηκαν «ακούραστα» για μήνες, οι διαμεσολαβητές είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το Ισραήλ και τη Χαμάς μια τελική πρόταση, με μόνο τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας να έχουν ακόμη επεξεργαστεί.

«Ως μεσολαβητές, εάν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε μια τελική πρόταση γεφύρωσης που θα επιλύει τα εναπομείναντα ζητήματα εφαρμογής με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των μερών», αναφέρει η δήλωση, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Αιγύπτιο Πρόεδρο, Άμπντελ Φατάχ ελ Σίσι, και τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

Το Ισραήλ απάντησε στις εκκλήσεις για συνομιλίες περί κατάπαυσης του πυρός την επόμενη εβδομάδα, τονίζοντας ότι θα αποστείλει διαπραγματευτές να παραστούν. Η Χαμάς δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση.

