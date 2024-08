Ισραηλινά αεροσκάφη προκάλεσαν ηχητική έκρηξη στον ουρανό του Λιβάνου τουλάχιστον δύο φορές, με δυνατούς ήχους που αντηχούσαν πάνω από την πρωτεύουσά του, τη Βηρυτό.

Η πρώτη ηχητική έκρηξη ήταν εξαιρετικά δυνατή όπως ακούστηκε από τη γειτονιά Achrafieh της ανατολικής Βηρυτού, ενώ η δεύτερη ήταν πιο αχνή.

«Σε μια καφετέρια στο Achrafieh πριν από λίγο, οι θαμώνες σταμάτησαν στιγμιαία, σοκαρισμένοι από τον θόρυβο, πριν επιστρέψουν στους καφέδες και τους φορητούς υπολογιστές τους, καθώς οι ήχοι των ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών που πετούσαν μακριά ακούγονταν στο βάθος», ανέφερε το AJ.

🚨 Scenes from the Lebanese capital Beirut of panic among civilians after Israeli fighters carried out mock raids and broke the sound barrier. pic.twitter.com/4V0iSrLbg1

— MM (@mmgalisim) August 7, 2024