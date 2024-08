Ο Ντέιβιντ Λιντς αποσύρεται από τη σκηνοθεσία – «Είμαι καθηλωμένος στο σπίτι»

Ο Ντέιβιντ Λιντς (David Lynch) αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι διαγνώστηκε με εμφύσημα και δεν μπορεί πλέον να «βγει από το σπίτι» λόγω του φόβου του μήπως κολλήσει Covid.

«Έχω πάθει εμφύσημα από το κάπνισμα για πολύ καιρό και έτσι είμαι κλεισμένος στο σπίτι είτε μου αρέσει είτε όχι. … Και τώρα, λόγω Covid, θα ήταν πολύ κακό για μένα να αρρωστήσω, ακόμη και με ένα απλό κρυολόγημα», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο περιοδικό Sight and Sound, στο οποίο φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Σεπτεμβρίου.

Ο Λιντς είπε ότι «μπορεί να περπατήσει μόνο μια μικρή απόσταση πριν του τελειώσει το οξυγόνο».

Ο θρυλικός σκηνοθέτης πίσω από σημαντικά κινηματογραφικά έργα όπως το «Eraserhead», το «Mulholland Drive» και το σουρεαλιστικό σύμπαν του «Twin Peaks» πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να σκηνοθετήσει ξανά – αλλά αν το κάνει, δεν θα βρίσκεται στα γυρίσματα.

«Θα προσπαθούσα να το κάνω εξ αποστάσεως, αν χρειαστεί», είπε ο Λιντς, παραδεχόμενος: «Δεν θα μου άρεσε τόσο πολύ αυτό, βέβαια».

Το εμφύσημα είναι μια χρόνια πάθηση των πνευμόνων που προκαλεί δύσπνοια. Η ασθένεια προκαλείται γενικά από το κάπνισμα (ο 78χρονος Λιντς είναι ισόβιος καπνιστής) ή από την έκθεση σε ρύπους.

Σε ανάρτησή του στο X, αρκετές ώρες μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, ο Λιντς διευκρίνισε ότι «απολάμβανε πολύ το κάπνισμα», αλλά πλέον το έχει κόψει για περισσότερα από δύο χρόνια.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

— David Lynch (@DAVID_LYNCH) August 5, 2024