Ντέιβιντ Λιντς: Παίρνει διαζύγιο με την Έμιλι Στοφλ μετά από 14 χρόνια γάμου

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς και η επί χρόνια σύζυγός του, Έμιλι Στοφλ, φέρονται να παίρνουν διαζύγιο.

Σύμφωνα με το TMZ, η 45χρονη Στοφλ είναι αυτή που ζήτησε τη λύση του 14χρονου γάμου του ζευγαριού και έθεσε διάφορα αιτήματα στην αίτησή της. Το πρακτορείο σημείωσε ότι ο χωρισμός δεν φαίνεται να είναι και τόσο φιλικός.

Η ηθοποιός ζήτησε από το δικαστήριο να της παραχωρηθεί η αποκλειστική νομική και φυσική επιμέλεια της 11χρονης κόρης που μοιράζεται με τον σκηνοθέτη των ταινιών «Twin Peaks», «Mulholland Drive» και «Blue Velvet», σύμφωνα με το TMZ.

Ωστόσο, η Στοφλ φέρεται να είναι εντάξει με το να έχει ο 77χρονος σκηνοθέτης δικαίωμα επίσκεψης. Επιπλέον, το πρακτορείο ανέφερε ότι η Στοφλ θέλει ο Λιντς να της καταβάλει συζυγική διατροφή και να καλύψει τα έξοδα των δικηγόρων της.

Στο παρελθόν ο σκηνοθέτης ήταν παντρεμένος με την Πέγκι Λιντς από το 1967 έως το 1974, τη Μέρι Φισκ από το 1977 έως το 1987 και τη Μέρι Σουίνι από το 2006 έως το 2007. Το 2009 ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη Στοφλ – η οποία εμφανίστηκε στην ταινία του 2006, «Inland Empire», καθώς και στην τηλεοπτική σειρά «Twin Peaks» του 2017 – το 2009.

‘Twin Peaks’ creator David Lynch’s wife, Emily Stofle, files for divorce after 14 years of marriage https://t.co/W6wNhifO8m pic.twitter.com/5RVScClwcX

— Page Six (@PageSix) December 2, 2023