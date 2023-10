Τζούλια Φοξ: «Η Κιμ Καρντάσιαν ευθύνεται για τον χωρισμό μου με τον Κάνιε Γουέστ»

«Πέτρα του σκανδάλου» για τον χωρισμό της Τζούλια Φοξ με τον Κάνιε Γουέστ φέρεται πώς είναι η Κιμ Καρντάσιαν. Η ηθοποιός επιβεβαιώνει αυτές τις υποψίες ύστερα από ένα τηλεφώνημα που έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στον ράπερ, όπου μετά πήρε την απόφαση να δώσει τέλος στη σχέση τους.

Η Τζούλια Φοξ έκανε την αποκάλυψη στα απομνημονεύματά της, με τίτλο «Down the Drain», εξηγώντας πως αποφασίστηκε ο χωρισμός τους. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είχε μια σύντομη συνομιλία με την πρώην γυναίκα του, από την οποία έμαθε πολλές πληροφορίες για εμένα», γράφει η 33χρονη.

Όπως εξηγεί στη συνέχεια, ο Κάνιε Γουέστ της είπε πως δεν γνώριζε ότι «ήταν τοξικομανής» στο παρελθόν και την κατηγόρησε πως τον εξαπατούσε. «Του εξήγησα ότι του το είχα πει. «Αν με άκουγες περισσότερο, ίσως να το θυμόσουν», του είπα. Και στην τελική, του τόνισα πως ήταν κι εκείνος τοξικομανής κάποτε», αναφέρει στο βιβλίο της.

Τότε, ο Κάνιε Γουέστ της είπε «είχες πει ότι δεν θα με ντροπιάσεις, αν σε συστήσω ως σύντροφό μου». Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, η Τζούλια Φοξ απευθύνθηκε σε έναν δημοσιογράφο και ενημέρωσε τον Τύπο για τον χωρισμό τους.

«Αρνήθηκα να τον αφήσω να με ακούσει να κλαίω. Για αυτό, έκλεισα το τηλέφωνο κι είπα στον δημοσιογράφο να ενημερώσει τον Τύπο ότι τελειώσαμε», εξηγεί.

