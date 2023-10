Τζούλια Φοξ: Φόρεσε το πιο αποκαλυπτικό παντελόνι με σχήμα καρδιάς

Η Τζούλια Φοξ μάς έχει συνηθίσει στις εκκεντρικές εμφανίσεις, καθώς τολμά μέσα από το στυλ της και σίγουρα μόνο απαρατήρητη δεν περνά. Η ηθοποιός αυτή την φορά εμφανίστηκε στην περιοδεία για το νέο της βιβλίο «Down the Drain» και διάλεξε ένα μαύρο σύνολο με ιδιαίτερο… παντελόνι.

Εκτός από το αποκαλυπτικό τοπ με τα φουσκωτά μανίκια και τους ώμους έξω, το παντελόνι που επέλεξε η Τζούλια Φοξ ήταν εκείνο που τραβούσε τα περισσότερα βλέμματα. Το σκίσιμο που είχε η πίσω όψη σε σχήμα καρδιάς αναδείκνυε τα οπίσθια της ηθοποιού ενώ παράλληλα ήταν εκτεθειμένα.

Το κοινό της βέβαια, έχει συνηθίσει τέτοιες εμφανίσεις από τη σταρ, ειδικότερα μετά τη σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ, από όταν και άλλαξε δηλαδή τελείως το στυλ της.

Kanye West’s ex Julia Fox flashes her butt in leggings with cheeky cut outhttps://t.co/Cssjv4gErC pic.twitter.com/HtXyDPvpmm

— MirrorUSNews (@MirrorUSNews) October 13, 2023