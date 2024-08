Ο Abdul Fattah al-Zurai’i, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας της Γάζας, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση, επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτό συμβαίνει μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου του από το κυβερνητικό γραφείο Τύπου της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι ο αλ Ζουράι ήταν «βασικό στέλεχος» της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, όπου φέρεται να ήταν υπεύθυνος για το τμήμα κατασκευής, το οποίο «λειτουργεί για να αυξήσει τις οπλικές δυνατότητες της Χαμάς», μεταξύ άλλων συνεργαζόμενος με άλλες οργανώσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Το γραφείο μέσων ενημέρωσης της Γάζας δήλωσε ότι ο al-Zurai’i ήταν κυβερνητικός αξιωματούχος που χρησίμευσε ως «παράδειγμα ειλικρίνειας και αφοσίωσης στην εργασία του και στην υπηρεσία του προς τα παιδιά του παλαιστινιακού λαού μας».

Σε αναμονή για τα ιρανικά αντίποινα στη δολοφονία Χανίγια, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Γάζα και να εισβάλει και στη Δυτική Όχθη.

Ο βομβαρδισμός σχολείων που ζουν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στην πόλη της Γάζας την Κυριακή είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 νεκρούς και πολλούς ακόμα εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές φρίκης με διαμελισμένα πτώματα διασκορπισμένα παντού. Οι υγειονομικοί από την περιοχή αναφέρουν ότι το 80% των θυμάτων των επιθέσεων στα σχολεία είναι παιδιά.

Horrifying footage documented the Israeli bombardment of the Hamama school sheltering thousands of displaced Palestinians in Gaza during an interview nearby. pic.twitter.com/nBd3dcmEKE

