Από το «Ησαΐα χόρευε» στο Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα – Η νύφη και ο γαμπρός γλέντησαν στο γήπεδο

Ένα νιόπαντρο ζευγάρι έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο στο στάδιο MetLife στις ΗΠΑ το Σάββατο 3 Αυγούστου, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα.

Γαμπρός και νύφη μαζί με τη συνοδεία τους ανέβηκαν στις εξέδρες του σταδίου για να παρακολουθήσουν το πρώτο Ελ Κλάσικο της σεζόν 2024/25. Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους βλέπουμε να χαμογελούν διάπλατα ενώ το πλήθος τους χειροκροτά και τους συγχαίρει.

Μάλιστα, δεν δίστασαν να μοιραστούν ένα φιλί μπροστά σε όλους.

Δείτε το βίντεο με την άφιξη των νεόνυμφων στο γήπεδο:

Για την ιστορία, η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ επικράτησε 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης στον φιλικό αγώνα, ο οποίος διεκόπη για περισσότερο από μια ώρα λόγω καταιγίδας.

Η φιλική αναμέτρηση των δύο μεγάλων της Ισπανίας —που διεξήχθη μπροστά σε περισσότερους από 82.000 θεατές— είχε πρωταγωνιστή τον Πάου Βίκτορ που στόχευσε επιτυχώς τα δίχτυα δύο φορές χαρίζοντας στην Μπάρτσα τη νίκη.

Ο νεαρός επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό και στο 53ο «έγραψε» το 2-0 για την ομάδα του.

Αυτή η ρομαντική σκηνή καθήλωσε πολλούς ποδοσφαιρόφιλους, αν και τέτοιες χειρονομίες δεν είναι εντελώς άγνωστες στη Μπαρτσελόνα.

Πριν από μερικά χρόνια, ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι τα ζευγάρια μπορούσαν να νοικιάσουν το Camp Nou για τους γάμους τους, προσφέροντας διάφορα πακέτα στο εμβληματικό γήπεδο της ομάδας.

An engagement at Camp Nou ends in a wedding two years on https://t.co/kdDhwmPw6v pic.twitter.com/XGtSk2Py3F

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2015