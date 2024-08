Ένα δελφίνι εντοπίστηκε να κολυμπάει στον ποταμό Τάμεση στο δυτικό Λονδίνο, ανακοίνωσε μια φιλανθρωπική οργάνωση για τη θαλάσσια ζωή.

Το θηλαστικό, που πιστεύεται ότι είναι κοινό δελφίνι, έχει το παρατσούκλι Jo Jo και εντοπίστηκε να κολυμπάει μεταξύ των γεφυρών Hammersmith και Putney το βράδυ της Πέμπτης.

Η Mary Tester, συντονίστρια της περιοχής του Τάμεση της British Divers Marine Life Rescue (BDMLR), δήλωσε ότι ήταν η τέταρτη φορά που ένα δελφίνι εντοπίστηκε να κολυμπά στο τμήμα του Τάμεση στο Λονδίνο φέτος.

Είπε ότι είναι «απολύτως φυσιολογικό» να βλέπει κανείς δελφίνια στις εκβολές του Τάμεση, κοντά στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά «όταν τα δελφίνια μπαίνουν στο Λονδίνο, αυτό είναι κάτι άλλο».

Ο Luke Denne, δημοσιογράφος του Climate Centre, δήλωσε ότι εντόπισε το δελφίνι ενώ βρισκόταν έξω για να γυρίσει ένα άρθρο σχετικά με την ποιότητα του νερού στον ποταμό Τάμεση.

Delighted rowers were treated to the rare pleasure of sharing the river Thames with a dolphin yesterday 🐬

The marine animal was spotted repeatedly breaching the water just west of Putney Bridge in west London at around midday#riverthames #putney

📸 SWNS pic.twitter.com/Y0xCICjEr2

— Richmond Nub News (@RichmondNubNews) August 2, 2024