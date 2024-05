Μια ιστορική πτήση πάνω από τον Τάμεση πραγματοποίησαν δύο Αυστριακοί wing suiters που ασχολούνται με την ελεύθερη πτώση και το base jumping, αναπτύσσοντας ανώτατη ταχύτητα 246 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο Μάρκο Φιρστ και ο Μάρκο Βάλτενσπιλ διένυσαν 1.200 μέτρα στον αέρα περνώντας μέσα από το «παράθυρο» της γέφυρας – ορόσημο της βρετανικής πρωτεύουσας προτού προσγειωθούν με ασφάλεια σε φορτηγίδες στη μέση του ποταμού.

Έτσι έγιναν οι πρώτοι στην ιστορία που πραγματοποίησαν αυτό το παράτολμο άλμα και πέρασαν μέσα από την Tower Bridge φορώντας το ειδικό κοστούμι – «νυχτερίδα».

Οι δύο συνονόματοι πήδηξαν από ελικόπτερο σε ύψος 900 μ., «βούτηξαν» προς τη γέφυρα από διαφορετικές κατευθύνσεις κι αφού βρέθηκαν από την άλλη πλευρά ολοκλήρωσαν την απαιτούμενη μανούβρα για να βρεθούν στο αναγκαίο ύψος των 80 μ. ώστε να ανοίξουν τα αλεξίπτωτά τους.

Πέρα από τις κάμερες που έφεραν στα κράνη τους οι δύο άνδρες, το εντυπωσιακό εγχείρημα κατέγραφαν 24 κάμερες που είχαν τοποθετηθεί σε διαφορετικά σημεία γύρω από τη Γέφυρα του Λονδίνου.

Imagine flying through London’s Tower Bridge at over 150mph…#redbull #givesyouwiiings #skydive #towerbridge #wingsuit pic.twitter.com/XGnj5J8sZe

— Red Bull UK (@RedBullUK) May 12, 2024