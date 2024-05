Live: Κλιμακώνει τις επιθέσεις στη Γάζα το Ισραήλ παρά τη διεθνή καταδίκη – Επίκειται εισβολή πλήρους κλίμακας στη Ράφα

Για 230η ημέρα μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με σφοδρούς βομβαρδισμούς και εκτεταμένες χερσαίες επιχειρήσεις σε όλον τον παλαιστινιακό θύλακα.

Στη βόρεια Τζαμπάλια και τη νότια Ράφα συνεχίζονται οι έντονες οδομαχίες, καθώς τα στρατεύματα των IDF προελαύνουν και στις δύο περιοχές, με τους αμάχους, που βρίσκονται στα όρια της πείνας και της υγειονομικής κρίσης, να ζουν μία κόλαση.

Ο ΟΗΕ τονίζει ότι εκτοπισμένες «οικογένειες ζουν ανάμεσα στα ερείπια» αφού περισσότεροι από 800.000 Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για μία εισβολή πλήρους κλίμακας.

Την ίδια ώρα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι αντιδρούν με οργή μετά την ανακοίνωση της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης, υποσχόμενοι να συνεχίσουν την επίθεση στον θύλακα και να χτίσουν νέους παράνομους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ένας Παλαιστίνιος πέθανε από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια της επιδρομής του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών από την πολυήμερη στρατιωτική εισβολή μέχρι στιγμής σε 12.

Το τελευταίο θύμα, ο 30χρονος Mustafa Ibrahim Musa Jabarin, πέθανε στο νοσοκομείο Αλ Ραζί της Τζενίν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23/5). Άλλα θύματα είναι τέσσερα παιδιά, ένας δάσκαλος και ένας γιατρός.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι αλλοίωσε το βίντεο που δείχνει μαχητές να συλλαμβάνουν πέντε γυναίκες των IDF κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση, ένας άνδρας ακούγεται να φωνάζει «Είστε σκυλιά! Θα σας πατήσουμε, σκυλιά!», ενώ ένας άλλος λέει σε μία όμορφη «Είσαι όμορφη».

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι το βίντεο είναι «παραποιημένο και η αυθεντικότητα των όσων περιέχει δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί».

«Το κλιπ είναι μέρος της προώθησης από το Ισραήλ κατασκευασμένων αφηγήσεων. Οι γυναίκες αυτές αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με την ηθική της αντίστασής μας και δεν αποδείχθηκε κακομεταχείρισή τους», προσθέτει η οργάνωση.

Δείτε το βίντεο με τις πέντε γυναίκες, μέλη των IDF, που απήχθησαν από τη Χαμάς και έδωσε στη δημοσιότητα το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισμένων:

“Here, these are the girls who can get pregnant.”

This is video footage depicting the horrific kidnapping of 5 female Israeli hostages: Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa and Naama Levy.

They have been held hostage by Hamas terrorists for more than 230 days… pic.twitter.com/zFo9eB77uC

— Israel ישראל (@Israel) May 22, 2024