Πρίγκιπας Γουίλιαμ και πρίγκιπας Χάρι – Η μάχη δύο αδερφών για τη Μέγκαν Μαρκλ

Φαίνεται πως μπορεί να υπάρχει ακόμα ελπίδα για συμφιλίωση ανάμεσα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι. Μια πηγή κοντά στα όσα συμβαίνουν είπε στο People την Τετάρτη πως το ρήγμα στη σχέση τους είναι «πολύ κακό», αλλά όχι «ανεπανόρθωτο».

Η σχέση ανάμεσα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι άρχισε να γίνεται προβληματική το 2016, όταν ο διάδοχος του θρόνου εξέφρασε τις ανησυχίες του για το πόσο γρήγορα προχωρά η σχέση του αδερφού του με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Η τελευταία φορά που ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκαν δημόσια μαζί ήταν μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο 39χρονος πρίγκιπας Χάρι είχε δώσει κάποια εικόνα για τη σχέση του με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στα απομνημονεύματά του «Spare», οπότε και θυμήθηκε αρκετές από τις διαμάχες τους όλα αυτά τα χρόνια.

Στο βιβλίο «Battle of Brothers: William and Harry: The Inside Story of a Family in Tumult», ο Βρετανός ιστορικός Robert Lacey εξιστόρησε τη διαμάχη τους, λέγοντας ότι το ρήγμα μεταξύ τους επισφραγήστηκε από τη μοίρα αφού ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να υιοθέτησε την αίσθηση του καθήκοντος του πατέρα του. Ο πρίγκιπας Χάρι από την άλλη πλευρά υιοθέτησε μια στάση να μην κάνει το «ίδιο λάθος» με τους γονείς τους.

Το χάσμα ανάμεσα στον πρίγκιπα Χάρι και τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά όταν ο ίδιος και η Μέγκαν Μαρκλ παραιτήθηκαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Και τώρα, όπως και ο πατέρας τους βασιλιάς Κάρολος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φέρεται να αποφεύγει όλες τις κλήσεις και τα μηνύματα από τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος προσπαθεί να επανασυνδεθεί εν μέσω της μάχης του για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Αγνοούν τον πρίγκιπα Χάρι

Το People ανέφερε την Τετάρτη πως ο μονάρχης σταμάτησε να μιλάει με τον πρίγκιπα Χάρι, με μια πηγή να αναφέρει στο ρεπορτάζ ότι «δεν δηλώνει διαθέσιμος αυτή τη στιγμή».

«Οι κλήσεις του παραμένουν αναπάντητες. Προσπάθησε να επικοινωνήσει για την υγεία του βασιλιά αλλά και αυτές οι κλήσεις του παρέμειναν αναπάντητες».

Ήταν το 2022 που ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να έχει προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα ο πρίγκιπας Χάρι εξήγησε στο ντοκιμαντέρ «Tabloids on Trial» του ITV ότι το ζήτημα της ασφάλειας ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας στην απόφασή του να μη φέρει τη γυναίκα του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο πρίγκιπας Χάρι είναι φοβισμένος και αισθάνεται πως ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι για αυτό είναι ο πατέρας του» ανέφερε πηγή στο περιοδικό People.

«Ο πρίγκιπας Χάρι είναι αποφασισμένος να προστατεύσει την οικογένειά του με κάθε κόστος» ανέφερε άλλη πηγή αναφορικά με την κατάσταση.

Ένας βασιλικός γνώστης ανέφερε στο Page Six ότι ο μόνος τρόπος για να συμφιλιωθούν ο πρίγκιπας Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο θα ήταν να δώσει ο μονάρχης την άδεια ασφάλειας στον πρίγκιπα Χάρι που τη θέλει τόσο απεγνωσμένα.

«Ως μονάρχης, είναι ο απόλυτης λήπτης των αποφάσεων. Έτσι θα μπορούσαν να συμφιλιωθούν πατέρας και γιος» επισήμανε χαρακτηριστικά η πηγή.

Αν επιλυόταν το ζήτημα της ασφάλειας, τίποτα δεν θα έδινε περισσότερη ευτυχία στον πρίγκιπα Χάρι από το να μπορέσει να αναζωπυρώσει τον δεσμό με τον πατέρα του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο People, η πεποίθηση ότι η ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι βρίσκεται στα χέρια του Καρόλου είναι εντελώς λανθασμένη.