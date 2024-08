Γιατί η Κέιτ Μίντλετον ήθελε να αρνηθεί τον τίτλο της; Ο ρόλος της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Ο συγγραφέας Robert Jobson αναφέρει στο νέο του βιβλίο πως η Κέιτ Μίντλετον βρισκόταν κοντά στο να ακολουθήσει τα βήματα της βασίλισσας Καμίλα, αποκτώντας έναν διαφορετικό τίτλο.

Η Κέιτ Μίντλετον σκεφτόταν να μη χρησιμοποιήσει τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας που ήταν τόσο στενά συνδεδεμένος με την αείμνηση πεθερά της, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα από το νέο του βιβλίο «Catherine, The Princess of Wales: A biography of the Future Queen», ο Robert Jobson επισημαίνει ότι η Κέιτ Μίντλετον σκέφτηκε να αρνηθεί τον βασιλικό τίτλο που ήταν συνώνυμος με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η Κέιτ Μίντλετον, όπως αποκαλύπτει, σκέφτηκε το βάρος των συγκρίσεων με την αγαπημένη πριγκίπισσα του λαού, η οποία πέθανε μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997 στα 36 της χρόνια.

Μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον δίσταζε να πάρει τον βασιλικό τίτλο που ήταν συνώνυμος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, όταν ο σύζυγός της έγινε διάδοχος του θρόνου.

«Ήξερε ότι αναπόφευκτα θα τη συγκρίνουν με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, της οποίας ο πρόωρος θάνατος είχε προκαλέσει τσουνάμι θυμού και θλίψης. Και είχε δίκιο» σημειώνει ο Robert Jobson. Το θέμα μάλιστα συζητήθηκε και μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας.

«Η Κέιτ Μίντλετον βρήκε όλες αυτές τις συζητήσεις αγχωτικές. Πράγματι, έφτασε στο σημείο να νιώσει ότι μπορεί να ακολουθήσει την Καμίλα (η οποία επέλεξε να γίνει Δούκισσα της Κορνουάλης) αρνούμενη όταν ήρθε η ώρα να γίνει γνωστή ως πριγκίπισσα της Ουαλίας» γράφει ο Robert Jobson.

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ανέβηκε στον θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, η Κέιτ Μίντλετον δέχτηκε την προαγωγή της από σεβασμό προς τον σύζυγό της και τον βασιλιά. Είχε περάσει αρκετός χρόνος για να γίνει ο τίτλος πιο ευχάριστος και η Κέιτ Μίντλετον βρισκόταν στην παγκόσμια σκηνή για αρκετό καιρό για να εκτιμηθεί για τις δικές της ιδιότητες».

Η Νταϊάνα Σπένσερ έγινε πριγκίπισσα της Ουλίας όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το 1981 και ήταν γνωστή ως Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας μετά το διαζύγιό τους το 1996.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας την ο παραδοσιακός τίτλος για τον διάδοχο του θρόνου περίπου από το 1301 και ο Κάρολος θεωρήθηκε ότι ήταν ο μακροβιότερος πρίγκιπας της Ουαλίας στην ιστορία πριν από την ενθρόνισή του.

Όταν ο Κάρολος παντρεύτηκε την Καμίλα το 2005, η νέα του σύζυγος επέλεξε να γίνει γνωστή ως Δούκισσα της Κορνουάλης αντί για πριγκίπισσα της Ουαλίας λόγω σεβασμού προς την Νταϊάνα.

Όταν ήρθε η ώρα του αρραβώνα του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον το 2010, τίμησε την αείμνηστη μητέρα του κάνοντας πρόταση γάμου με το διάσημο δαχτυλίδι αρραβώνων του Καρόλου.

«Κανείς δεν προσπαθεί να μπει στα παπούτσια της μητέρας μου. Είναι να χαράξεις το δικό σου μέλλον και τη μοίρα σου και η Κέιτ θα κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό» σημείωνε χαρακτηριστικά ο πρίγκιπας Γουίλιαμ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για τον αρραβώνα τους.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ τον Σεπτέμβριο του 2022, ο βασιλιάς Κάρολος κατά την πρώτη του ομιλία ως μονάρχης ανακοίνωσε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θα έπαιρνε τον τίτλο του πρίγκιπα της Ουαλίας, κάνοντας την Κέιτ Μίντλετον τη νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η Κέιτ Μίντλετον για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Όταν ο Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον πήραν τους νέους τους τίτλους, μια βασιλική πηγή είπε στο People ότι το ζευγάρι επικεντρώθηκε στο να εμβαθύνει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του λαού της Ουαλίας με την πάροδο του χρόνου.

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα προσεγγίσουν τους ρόλους τους με τον σεμνό και ταπεινό τρόπο που είχαν προσεγγίσει τη δουλειά τους στο παρελθόν» υπογράμμιζε η πηγή.

Καθώς η Κέιτ Μίντλετον αγκάλιαζε τον νέο της ρόλο ως πριγκίπισσα της Ουαλίας, μια βασιλική πηγή είπε στο περιοδικό People ότι «η νέα πριγκίπισσα της Ουαλίας εκτιμά την ιστορία που σχετίζεται με αυτόν τον ρόλο, αλλά είναι κατανοητό ότι θέλει να κοιτάξει το μέλλον καθώς δημιουργεί το δικό της μονοπάτι».

Η Κέιτ Μίντλετον τιμά συχνά την πριγκίπισσα Νταϊάνα με τις στιλιστικές της επιλογές, επισημαίνοντας πως το δαχτυλίδι αρραβώνων της ταίριαζε απόλυτα. «Το ίδιο δαχτυλίδα. Και ακριβώς το ίδιο μέγεθος» σημείωνε χαρακτηριστικά το 2023.

Αισθάνεται τιμή που φορά τα κοσμήματα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, υπογραμμίζοντας πως η αείμνηστη πεθερά της θα ήταν μια λαμπρή γιαγιά για τα τρία της παιδιά με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. «Μας λείπει κάθε μέρα» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η Κέιτ Μίντλετον.