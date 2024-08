Σεξ στις διακοπές ή στο σπίτι;

Ίσως να φταίει το γεγονός ότι εσείς και ο σύντροφός σας είστε ήδη προετοιμασμένοι να αγκαλιάσετε τον αυθορμητισμό και την εξερεύνηση κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σας απόδρασης. Ίσως φταίει η έξαψη από το μίνι μπαρ ή το κοκτέιλ του λόμπι μπαρ. Ίσως το ότι δεν χρειάζεται να βάλετε το ξυπνητήρι σας για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Η Ναζανίν Μοάλι, ψυχολόγος και σεξοθεραπεύτρια στο Λος Άντζελες, πιστεύει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι διακοπές είναι ουσιαστικά μια απόδραση από το καθημερινό άγχος που μπορεί να εμποδίζει τη στενή επαφή.

«Κατά τη διάρκεια των αποδράσεων, τείνουμε να χαλαρώνουμε και να αποσυνδεόμαστε από την καθημερινή μας ρουτίνα, γεγονός που μας επιτρέπει να αφοσιωθούμε πλήρως στους συντρόφους μας», δήλωσε η ίδια.

«Η εξερεύνηση άλλων χώρων στο σπίτι σας – όπως ο πάγκος της κουζίνας ή ο καναπές κατά τη διάρκεια μιας κινηματογραφικής βραδιάς – μπορεί να φέρει ενθουσιασμό και αυθορμητισμό στην προσωπική σας ζωή»

Επιπλέον, οι διακοπές συνήθως συνεπάγονται κοινό ποιοτικό χρόνο και δραστηριότητες που ενισχύουν τους συναισθηματικούς και σωματικούς δεσμούς. Όταν επιστρέφετε στο σπίτι, το σεξ μοιάζει συγκριτικά μονότονο και βιαστικό.

Δεν χρειάζεται, όμως, να είναι έτσι.

Παρακάτω, σεξοθεραπευτές, συμπεριλαμβανομένης της Μοάλι, μοιράζονται με την διαδικτυακή ιστοσελίδα HuffPost μερικούς τρόπους για να δώσετε και πάλι ζωή στο διασκεδαστικό σεξ των διακοπών.

Συζητήστε τι κάνει το σεξ στις διακοπές τόσο ευχάριστο για εσάς

Μην περιμένετε μέχρι να γυρίσετε σπίτι και να ξεπακετάρετε για να ανακαλέσετε στην μνήμη σας το kinky σεξ που κάνατε στις διακοπές. Μιλήστε για το πόσο καλό είναι το σεξ εκείνη τη στιγμή, ενώ βρίσκεστε ακόμα στις διακοπές, δήλωσε η Βανέσα Μαρίν, σεξοθεραπεύτρια και συγγραφέας του βιβλίου «Sex Talks: The Five Conversations to Transform Your Love Life».

Μετά το σεξ, είπε η Μάριν, ρωτήστε ο ένας τον άλλον: «Τι σου αρέσει σε αυτό; Τι αισθάνεστε διαφορετικό σε αυτό; Και τι μπορείτε να κάνετε για να δώσετε μια γεύση από αυτό στο σπίτι».

Αφήστε τη συζήτηση να συνεχιστεί όταν είστε στο σπίτι, δήλωσε η Τζέιν Χέντερσον Μπέρναμ, θεραπεύτρια στο The Expansive Group, όπου ειδικεύεται στη σεξουαλική θεραπεία.

Κουζίνα ή ντους;

Το σεξ προφανώς δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην κρεβατοκάμαρα.

Κάντε το κρεβάτι σας να μοιάζει πολυτελές

Δεν πιστεύατε ότι θα τελειώναμε αυτή τη λίστα χωρίς να αναφέρουμε την ανάγκη για καινούργια σεντόνια, έτσι δεν είναι; Ξέρετε ότι αυτά τα πολυτελή σεντόνια από αιγυπτιακό βαμβάκι με 500 κλωστές προσθέτουν κάτι στην εμπειρία του σεξ στις διακοπές.

Ενώ αναβαθμίζετε τα σεντόνια σας, σκεφτείτε να αγοράσετε και νέα μαξιλάρια. (Η γενική σύσταση είναι να τα αλλάζετε κάθε δύο χρόνια).

«Τα μαξιλάρια χρησιμεύουν επίσης ως υποστήριξη σε διάφορες σεξουαλικές στάσεις, οπότε βεβαιωθείτε ότι είναι άνετα και μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να στηρίζουν την πλάτη, τους γοφούς, τον αυχένα», δήλωσε η Σάνον Τσάβες, ψυχολόγος και σεξοθεραπεύτρια.

*Πηγή: Huffpost.com