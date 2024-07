Οι καθημερινές συνήθειες που κάνουν καλό στο περιβάλλον (και την τσέπη σου)

Όλο και πιο κοντά ερχόμαστε στην συνειδητοποίηση ότι η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια δημοφιλής τάση αλλά πολύ περισσότερο ένας τρόπος ζωής, που μας επιτρέπει να ζούμε πιο ποιοτικά και υγιεινά, με γνώμονα τον σεβασμό και την προστασία στο περιβάλλον, το πρώτο μας σπίτι. Οι βιώσιμες πρακτικές ξεκινούν από τις συνήθειές σου, προεκτείνονται στις καταναλωτικές σου επιλογές και όσο καλύτερες είναι τόσο καλύτερη η ποιότητα της καθημερινότητάς σου.

Για να σε βοηθήσουμε να βάλεις την βιωσιμότητα στην ζωή σου, έχουμε συγκεντρώσει μερικές από τις πιο eco συνήθειες, που μπορείς να υιοθετήσεις από σήμερα κιόλας. Αυτές περιλαμβάνουν:

Πες όχι στο πλαστικό

Σκέψου πόσα πλαστικά μιας χρήσης παιρνούν από τα χέρια σου καθημερινά. Από το δοχείο του καφέ, το πλαστικό μπουκάλι νερού, μέχρι την συσκευασία του φαγητού σου, αυτές είναι μόνο μερικές από τις συσκευασίες που καταλήγουν στο περιβάλλον, μολύνοντάς το.

Για αυτό προσπάθησε για αρχή να μειώσεις την χρήση του, επιλέγοντας επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία φαγητού και θερμός για τον καφέ ή το νερό σου.

Reduce, reuse, recycle

Πρόκειται για τρεις απλές λέξεις με μεγάλη σημασία. Αφού μειώσεις τα πλαστικά μιας χρήσης και τα αντικαταστήσεις με επαναχρησιμοποιούμενα, μπορείς να δοκιμάσεις να επαναχρησιμοποιήσεις εκείνα ειδικά που δεν ανακυκλώνονται. Σκέψου outside of the box και βρες εναλλακτικές χρήσεις για να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου.

Υλικά που ανακυκλώνονται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νέο σκοπό. Για να κάνεις πιο εύκολη την διαδικασία της ανακύκλωσης, διαχώρισε τα απορρίμματά σου βάσει του υλικού τους.

Μαγειρική με μικροσυσκευές

Ειδικά για το καθημερινό μαγείρεμα, μπορείς να δοκιμάσεις να χρησιμοποιείς μικροσυσκευές, που σου γλιτώνουν χρόνο ενώ παράλληλα εξοικονομείς και πολύτιμη ενέργεια.

Καλά παραδείγματα αποτελούν τα μπλέντερ με επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να απολαμβάνεις στην στιγμή τα smoothie σου αλλά και τα air fryer που σε βοηθούν να ετοιμάσεις τα πιο υγιεινά γεύματα.

Επέλεξε eco friendly συσκευές δροσιάς

Ειδικά το καλοκαίρι είναι απαραίτητο να διατηρούμε τις υψηλές θερμοκρασίες εκτός σπιτιού, επιλέγοντας συσκευές που ευνοούν την ομαλή ροή αέρα στους χώρους μας, διατηρώντας τους δροσερούς. Ιδανικές επιλογές είναι οι ανεμιστήρες, όπως για παράδειγμα τύποι box fan ή πύργο αλλά και τα κλιματιστικά inverter, που λειτουργούν καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, αποτελώντας μια πιο eco friendly επιλογή.

Θυμηθείτε ότι χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σημαίνει επίσης λιγότερες εκπομπές CO2 αερίων θερμοκηπίου που αποστέλλονται στην ατμόσφαιρα.

Εco friendly επιλογές μετακίνησης

Ειδικά εάν μετακινείστε συχνά στην καθημερινότητά σας είναι καλύτερο να επιλέγετε συχνότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως το κλασικό ποδήλατο ή το ηλεκτρικό αλλά και το ηλεκτρικό πατίνι. Με τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή πατίνια, οι μετακινήσεις σας γίνονται πιο εύκολες και πιο άνετες, αφού δεν χρειάζεται να καταβάλετε έντονη προσπάθεια.

Επιπλέον μπορείτε εύκολα να τα συνδυάσετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφού πολλά από αυτά αναδιπλώνονται εύκολα.