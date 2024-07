Sabrina Carpenter: Το νέο της μανικιούρ είναι να το πιεις στο ποτήρι

Η Sabrina Carpenter είναι γνωστή για τα λαμπερά μακιγιάζ της και ειδικότερα τα ροδαλά μάγουλά της. Η νεαρή τραγουδίστρια, όμως, πλέον αποτελεί πηγή έμπνευσης και για τα μανικιούρ του καλοκαιριού – και όχι μόνο! Πρόσφατα, υιοθέτησε ένα νέο mani σε κερασί τόνο, που είναι τόσο λαχταριστό όσο δείχνει.

Πριν μερικές μέρες η Sabrina Carpenter λάνσαρε το νέο της άρωμα, Cherry Baby, και για την καμπάνια η διάσημη σταρ απευθύνθηκε στη nail artist της, Zola Ganzorigt. Τα νύχια της βάφτηκαν σε μια υπέροχη κερασί απόχρωση, ενώ το μήκος ήταν κοντό και το σχήμα αμυγδαλωτό. Το ρομαντικό και ταυτόχρονα μυστηριώδες mani της ολοκληρώθηκε με ένα λαμπερό top coat, προσθέτοντας άφθονη λάμψη στα άκρα της.

Πέρυσι, κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει να μιλάει για το cherry red χρώμα. Η δημοφιλής απόχρωση κυριάρχησε στο μακιγιάζ και τη μόδα, κι ενώ έκανε τον κύκλο του σαν τάση, το κόκκινο και όλοι οι τόνοι του είναι αναμφισβήτητα διαχρονικά, ειδικά όταν πρόκειται για τα νύχια. Διασημότητες όπως η Kendall Jenner, η Selena Gomez και πολλές άλλες έχουν ενδώσει στα κερασί μανικιούρ και πλέον προστίθεται στη λίστα και η Sabrina Carpenter – οπότε, αν ψάχνετε έμπνευση για το επόμενο mani σας, γιατί να μην είναι σε cherry red;

Στην καμπάνια του νέου της αρώματος, η Sabrina Carpenter ποζάρει τρώγοντας κεράσια από ένα μπολ και φορώντας έναν μαύρο κορσέ, ενώ το μακιγιάζ της είναι ίδιο με όλες τις άλλες φορές, με το ροζ ρουζ είναι ο πρωταγωνιστής του makeup look της. Συγκεκριμένα, η celebrity makeup artist Mary Phillips δημιούργησε το glam look της 25χρονης τραγουδίστριας για τη φωτογράφιση, εφαρμόζοντας ένα ροζ highlighter στα μάγουλα κι ένα κόκκινο lip gloss στα χείλη. Τα μαλλιά της Sabrina Carpenter ήταν μακριά, με όγκο και με τις αφέλειες να πέφτουν στο μέτωπό της -ένα look που δημιούργησε ο hairstylist Scott King.

Το άρωμα θα κυκλοφορήσει σύντομα στο fragrancebysabrina.com. Stay tuned!

