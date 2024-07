Στην περίπτωση που οι φίλοι μας οι Γάλλοι χρειαστούν έμπνευση με το πώς θα αξιοποιήσουν τους τεράστιους ολυμπιακούς κύκλους, μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, ίσως θα έπρεπε να πάρουν συμβουλές από τους Άγγλους.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 ολοκληρώνονται την Κυριακή (11 Αυγούστου) και θα ακολουθήσουν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες.

Μετά από αυτό ο αθλητικός πυρετός που έχει κυριεύσει τη γαλλική πρωτεύουσα θα εκτονωθεί και η πόλη του Παρισιού θα μείνει με ένα σωρό γήπεδα και υποδομές που δεν θα έχουν μεγάλη χρήση.

Ορισμένα από τα στάδια και τις κατασκευές θα παραμείνουν για τοπική χρήση και για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, αλλά άλλες ολυμπιακές εγκαταστάσεις είτε θα διαλυθούν είτε θα μειωθούν σε μέγεθος.

Σε ό,τι αφορά τώρα τους τεράστιους ολυμπιακούς κύκλους, το Λονδίνο έδειξε σίγουρα έναν από τους καλύτερους τρόπους επαναχρησιμοποίησής τους.

Τι κάνεις λοιπόν με ένα μάτσο γιγαντιαίους μεταλλικούς δακτυλίους;

Προφανώς η απάντηση είναι ότι τους κόβεις σε κομμάτια και τους μετατρέπεις σε… παγκάκια στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Are these benches at St Pancras station the remnants of the #London2012 Olympic rings? pic.twitter.com/n33mJ9CV

— Chris Constantine (@chriscon) February 11, 2013