Ο Χρήστος Μάστορας ευχαριστεί τον άνθρωπο που τον «μεταμόρφωσε» στον Καζαντζίδη

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Υπάρχω», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 19 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή, η οποία θα αναφέρεται στη ζωή και τον θρύλο του Στέλιου Καζαντζίδη.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Χρήστος Μάστορας, ο πρωταγωνιστής της ταινίας και ο άνθρωπος υποδύεται τον Στέλιο Καζαντζίδη, τα γυρίσματα της ταινίας έχουν ολοκληρωθεί!

Μάλιστα, με ανάρτησή του στο Instagram ο frontman του συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES ευχαρίστησε τον άνθρωπο, ο οποίος στην κυριολεξία τον… μεταμόρφωσε.

Συγκεκριμένα, ο αγαπημένος τραγουδιστής θέλησε να ευχαριστήσει τον σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο, για την συνεργασία τους, ενώ παράλληλα δημοσίευσε και μερικές φωτογραφίες, από τα backstage της ταινίας.

Η ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα

«Τα γυρίσματα της ταινίας «Υπάρχω» για τη ζωή του τεράστιου Στέλιου Καζαντζίδη τελείωσαν πριν λίγες μέρες. Μετά από συναντήσεις, audition, μαθήματα υποκριτικής, άπειρες πρόβες άφθονη μελέτη και πολύωρα γυρίσματα τελικά φτάσαμε στις 19 Μαΐου να ακούσουμε το πολυπόθητο «wrap ταινίας» από το στόμα του Γιώργου Τσεμπερόπουλου του σκηνοθέτη-καπετάνιου μας.

Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Μην σας ξεγελάει το όνομα του που μοιράζεται η μισή Ελλάδα, ο τύπος είναι σπάνιος σαν το επώνυμο του… Κάπου άκουσα ότι στο σετ μιας ταινίας το πολίτευμα είναι η τυραννία. Οι αποφάσεις παίρνονται απολυταρχικά. Γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς πολλά πολλά… Ο Γιώργος όμως κόντρα στη νόρμα πολλές φορές ανοίγει διάλογο. Εξαντλεί τα περιθώρια λάθους τεστάροντας τις ιδέες του ακόμα και την πιο παράξενη στιγμή. Σε ένα διάλειμμα, μες τη μαύρη νύχτα, στο κολύμπι, στη βάρκα κτλ… Δεν σταματάει να δουλεύει τις ιδέες του.

Όχι φυσικά επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στο ένστικτό του αλλά επειδή η μέθοδος του είναι σχεδόν επιστημονική.Trial and error μέχρι να βρει την αλήθεια. Υπηρετεί τον ρεαλισμό αλλά σχεδόν σε σχήμα οξύμωρο και την ποίηση μέσα από αυτόν. Πως συνδυάζονται αυτά τα δυο θα μου πεις; Η ζωή η ίδια μέσα στο ρεαλισμό της, τις μεγάλες στιγμές έχει την τάση να είναι ποιητική. Εμένα λοιπόν σχεδόν ποιητικά ο Γιώργος με έκανε Καζαντζίδη.

Πήρε έναν ποπ τραγουδιστή και μέσα από τις μεθόδους του που τόσα χρόνια στις ταινίες του έχουν αποδειχθεί αλάνθαστες, τον έκανε Στέλιο τον έκανε και Καζαντζίδη. Κάτι είδε με τα υγρά του εκφραστικά μάτια ο τύπος αυτός και δεν ξέρω τι αλλά κατάφερε μέσα σε καμπόσους μήνες να αλλάξει τη ζωή μου και ελπίζω και εκείνων που θα δουν το «Υπάρχω»… Τσεμπερε σου το δηλώνω και δημόσια.. Σε ευχαριστώ και θα σε έχω πάντα στην καρδιά μου… Always an admirer of your work your mind and your heart! Είσαι ο μεγάλος μάστορας του κινηματογράφου!γυρισμάτων της ταινίας “Υπάρχω”», γράφει στη λεζάντα.

Και μετά διακοπές πριν την περιοδεία!

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το τέλος των τόσο απαιτητικών γυρισμάτων για την ταινία, ο τραγουδιστής έκανε μίνι διακοπές και με την αγαπημένη του Γαρυφαλλιά Καληφώνη στη Σίφνο.

Το μοντέλο ανήρτησε και μία τρυφερή τους στιγμή από την παραλία της Χρυσοπηγής.

Ενώ από τις 14 Αυγούστου ξεκινάει με τις MEΛΙSSES τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία τους ανά την Ελλάδα, με τίτλο «Για Όλα Ικανοί» με golden guest την Έλενα Παπαρίζου και guest την Marseaux.

Όπως ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες, η μεγάλη τους συναυλία στην Αθήνα, στις 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας, έγινε ήδη sold out.