Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σύρος ομόλογός του, Μπασάρ αλ Άσαντ είχαν συνομιλίες για μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της πιθανής συνάντησης του Άσαντ με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα, το γραφείο Τύπου του Πούτιν ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Σύρο ομόλογό του Μπασάρ αλ Άσαντ στο Κρεμλίνο.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Putin met this morning in the Kremlin with Syrian President Assad pic.twitter.com/WALCJe8bzv

— Breaking News (@TheNewsTrending) July 25, 2024