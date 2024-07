Πάνω από 30 Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές σχεδιάζουν σε ένδειξη αποδοκιμασίας να μποϊκοτάρουν και να μην παρευρεθούν στην αίθουσα του Κογκρέσου κατά την ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο NBC.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσα σε αυτούς που σχεδιάζουν να μποϊκοτάρουν την ομιλία του Νετανιάχου είναι και η Δημοκρατική πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Αρκετά ηγετικά στελέχη των Δημοκρατικών καταδικάζουν τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας η κυβέρνηση Νετανιάχου, ειδικά το γεγονός πως οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων.

«Όχι, ο Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στο αμερικανικό Κογκρέσο», δήλωσε χθες μέσω X ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Since the war in Gaza began, at least 39,000 Palestinians have been killed and 89,000 injured.

Netanyahu is a war criminal. He should not be addressing Congress. pic.twitter.com/rhPKgCcMbX

— Bernie Sanders (@SenSanders) July 24, 2024