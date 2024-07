Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές αρχές του Μάντσεστερ σε έναν 40χρονο κατά συρροή βιαστή, ο οποίος εκτιμάται ότι είχε προβεί σε τουλάχιστον τέσσερις βιασμούς στο κέντρο της πόλης το τελευταίο εξάμηνο.

Η αρρωστημένη δράση του είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο και πιστεύεται ότι ο ύποπτος για τις επιθέσεις νάρκωνε τα θύματά του -άνδρες και γυναίκες- προτού τους βιάσει και «στη συνέχεια έπαιρνε τα προσωπικά τους αντικείμενα», ανέφερε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

Ο ύποπτος, ηλικίας 40 ετών, κρατείται για ανάκριση, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο ντετέκτιβ Richard Hunt, επικεφαλής της αστυνομίας για βιασμούς και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα, δήλωσε: «Οι εξειδικευμένοι αξιωματικοί μας υποστήριξαν και συνεχίζουν να υποστηρίζουν όσους εμπλέκονται σε αυτά τα περιστατικά και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους παράσχουμε την κατάλληλη φροντίδα που χρειάζονται αυτή τη στιγμή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία του Μάντσεστερ: «Πρόκειται για πραγματικά φρικτά εγκλήματα, κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ανασφαλής όταν κυκλοφορεί στους δρόμους του Μάντσεστερ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη δικαιοσύνης για όλα τα θύματα βιασμού και δεν ανεχόμαστε καμία μορφή σεξουαλικής βίας στις κοινότητές μας».

«Προτρέπουμε οποιονδήποτε έχει βιώσει σεξουαλική βία ή κακοποίηση, να προσέλθει και να μας το καταγγείλει. Κάθε καταγγελία θα διερευνάται διεξοδικά και θα διασφαλίσουμε ότι εσείς και οι αγαπημένοι σας θα έχετε πλήρη υποστήριξη σε κάθε βήμα της διαδικασίας, καθώς θα αναζητούμε δικαιοσύνη».

#ARREST | Detectives who have been investigating four separate rapes in the city centre dating back to February 2024, have now arrested a man in his 40s.

The suspect was arrested on Sunday 21 July 2024 and remains in police custody.

Read more ➡️ https://t.co/wxaPCAqqa8 pic.twitter.com/fmPTPwHikZ

— Greater Manchester Police (@gmpolice) July 21, 2024