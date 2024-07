Η Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε στο podcast «She MD» και με αφορμή το δικό της πρόβλημα με την ψωρίαση αποκάλυψε πως και ένας από τους γιούς της έχει λεύκη.

Η επιχειρηματίας και reality star έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Όλα με τον 46χρονο ράπερ πρώην σύζυγό της, Kanye West. Τον τεσσάρων ετών Psalm, την έξι ετών Chicago, 6 ετών, τον οχτώ ετών Saint και τη δεκάχρονη North.

«Ήρθε από τη μαμά μου σε εμένα. Κι εγώ φαίνεται πως το μετέδωσα στο παιδί μου με διαφορετική μορφή. Ο γιος μου έχει λεύκη», είπε χαρακτηριστικά η επιχειρηματίας.

«Δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για αυτό και έπρεπε να καταλάβω από πού προήλθε κι ότι είναι κληρονομικό. Μαθαίνω κάθε μέρα περισσότερα και νομίζω το ότι μπορώ να το μοιραστώ πλέον», ανέφερε.

Η σταρ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον γιο της, ενώ αναφέρθηκε στην ψωρίαση που αντιμετωπίζει η ίδια. «Θα κάνω τα πάντα για να το φτιάξω. Έχω δοκιμάσει ειδικά βότανα, ολιστικές μεθόδους, δίαιτα με χυμό σέλινου για έξι βδομάδες, κρέμες, σαπούνια φυσικά και μη».

