Δυναμικό παρόν δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Πενσυλβάνια.

Ο πρώην πρόεδρος ΗΠΑ και υποψήφιος με το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του Νοεμβρίου, φτάνοντας ύψωσε τη γροθιά του δείχνοντας ότι έχει αφήσει στο παρελθόν την απόπειρα εναντίον του.

RNC attendees sport ear bandages in support of Trump: ‘This is the newest fashion trend!’ https://t.co/lvvmL64FxK pic.twitter.com/qdSCJTacbn

— New York Post (@nypost) July 17, 2024