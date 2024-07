Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και νυν υποψήφιο για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ σήμερα Παρασκευή.

Τουρκικές πηγές που επικαλείται η Daily Sabah ανέφεραν ότι ο Ερντογάν μετέφερε τις ευχές του για περαστικά στον Τραμπ και κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας από την οποία ο τελευταίος επέζησε.

Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού σε ανάρτησή του σημειώνει ότι ο Ερντογάν χαρακτήρισε την απόπειρα δολοφονίας ως επίθεση κατά της δημοκρατίας. Δήλωσε ότι η γενναία στάση του Τραμπ μετά την αποτρόπαια επίθεση ήταν αξιοθαύμαστη, ότι η συνέχιση του προγράμματός του χωρίς διακοπή ενισχύει τη δημοκρατία και ότι αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη διορατικότητα του αμερικανικού λαού.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι ο Τραμπ επέδειξε ισχυρή ηγεσία με τα κατευναστικά μηνύματα ενότητας που έστειλε, προκειμένου να μειωθεί η πόλωση και η ένταση μετά την απόπειρα δολοφονίας και συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίσημη ανάδειξή του ως υποψήφιου προέδρου των ΗΠΑ από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

