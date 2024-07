Πέθανε ο δημοφιλής ηθοποιός Μπομπ Νιούχαρτ

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουλίου ο δημοφιλής ηθοποιός και stand-up performer Μπομπ Νιούχαρτ.

Ο Νιούχαρτ ξεχώρισε για το αθυρόστομο χιούμορ του και τιμήθηκε με αρκετά βραβεία.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του, κυκλοφόρησε άλμπουμ με κωμικούς μονολόγους, για τους οποίους απέσπασε τρία βραβεία Grammy.

Τις δεκαετίες του ’70 και ’80 πρωταγωνίστησε στις κωμικές σειρές «The Bob Newhart Show» και «Newhart».

To 1999 απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ, ενώ το 2007 εισήχθη στο Grammy Hall of Fame.

To 2013, έπαιξε στην τηλεοπτική σειρά «The Big Bang Theory» στον ρόλο του Άρθουρ Τζέφρις ή πιο γνωστού ως «καθηγητή Πρότον» και κέρδισε βραβείο Emmy καλύτερης guest εμφάνισης σε κωμική σειρά.

RIP the incredible Bob Newhart, a true king among men and one of the nicest people I’ve had the pleasure of getting to know since he guest starred on Big Bang Theory. This was the day he taped the Star Wars episode, truly a fun day. pic.twitter.com/cKgLCACv9b

— Lesley Goldberg (@Snoodit) July 18, 2024