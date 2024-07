Μεγάλη μεταγραφή για τη Νότιγχαμ Φόρεστ – Κόκκινος ο Νίκολα Μιλένκοβιτς (pic)

Ο Νίκολα Μιλένκοβιτς ανήκει και με την βούλα πια στη Νότιγχαμ για πέντε χρόνια, με τη Φόρεστ να ολοκληρώνει την μεταγραφή του Σέρβου κεντρικού αμυντικού από την Φιορεντίνα.

Ο ύψους 1,95μ. Μιλένκοβιτς υπέγραψε συμβόλαιο με τους «κόκκινους», με ισχύ μέχρι το 2029, ενώ η ιταλική ομάδα αποζημιώθηκε με ένα ποσό γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 26χρονος στόπερ ήταν βασικός και στους τρεις αγώνες της εθνικής του ομάδας στη φάση των ομίλων στο Euro 2024, ενώ μετράει 57 συμμετοχές με την Σερβία. Παράλληλα, υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας της Φιορεντίνα που έφτασε στους διαδοχικούς τελικούς του Europa Conference League το 2023 και το 2024.

Στον τελευταίο μάλιστα ηττήθηκε και από τον Ολυμπιακό στην OPAP Arena με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 116′.

We are delighted to announce the signing of Serbia international Nikola Milenković ✍️

— Nottingham Forest (@NFFC) July 18, 2024