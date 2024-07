Χαμός με Αταμάν και Σέλτικς – Ο Παναθηναϊκός και η ατάκα που… άναψε φωτιές (pic)

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό στο Βερολίνο προχώρησε σε δήλωση για διηπειρωτικό με τους πρωταθλητές στο ΝΒΑ, Μπόστον Σέλτικς.

«Αν θέλουν να λέγονται παγκόσμιοι πρωταθλητές, ας έρθουν να μας κερδίσουν στο ΟΑΚΑ» είχε πει ο προπονητής των πράσινων σε τουρκικό Μέσο έχει… ανάψει φωτιές!

O Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού κάλεσε τους πρωταθλητές του NBA σε έναν αγώνα ο οποίος θα κρίνει ουσιαστικά τον παγκόσμιο τίτλο και στα social media γίνεται πανικός με την ατάκα του Αταμάν, ο οποίος επίσης στη συνέντευξή του τόνισε πως θα μείνει για πολλά χρόνια στους «πράσινους».

Στα σχόλια κάτω από την είδηση υποστηρικτές των Σέλτικς ζητούν από τον κομισάριο του NBA, Άνταμ Σίλβερ, να κανονιστεί η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, κάτι το οποίο βέβαια μόνο εύκολο δεν είναι.

Ergin Ataman, head coach of the Euroleague champion Panathinaikos, calls out the Boston Celtics:

«If you want the world champion title, come and beat us in OAKA.»👀

(Via @Eurohoopsnet ) pic.twitter.com/txvifeNYQ8

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 17, 2024