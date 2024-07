Ο Αλέξις Οχανιάν, συνιδρυτής του Reddit και σύζυγος της πρωταθλήτριας τένις, Σερένα Γουίλιαμς, αποκάλυψε ότι έχει τη νόσο του Lyme.

Ο 41χρονος δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε τη διάγνωση μέσω μιας σειράς αναρτήσεων στο X, πρώην Twitter, το βράδυ της Τρίτης.

Συγκεκριμένα ο Αλέξις Οχανιάν έγραψε στο «Χ»: «Υποβλήθηκα σε ένα πλήρες σύνολο σαρώσεων και εξετάσεων υγείας και αποδεικνύεται ότι έχω τη νόσο του Lyme. Παραδόξως, δεν υπάρχουν συμπτώματα μέχρι στιγμής, αλλά θα λάβω θεραπεία».

Doing a full battery of health scans, tests, etc, and found out I have lyme disease. Wild. No symptoms, thankfully, but gonna treat. Good cholesterol is too low. Bad cholesterol is just OK. Gotta work on that. On the plus-side: 822 ng/dL total + 162 ng/dL free testosterone.

— Alexis Ohanian 🇦🇲 (@alexisohanian) July 16, 2024