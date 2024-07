Τα 5+1 από τα πιο εντυπωσιακά δάση του κόσμου

Δάση καλά κρυμμένα σε βουνίσιες κορφές, δάση απλωμένα γύρω από ήρεμες λίμνες, δάση μέσα σε πόλεις και δίπλα σε παραλίες.

Τροπικά δάση, εύκρατα και βόρεια, δάση φυτειών, φυλλοβόλα ή αειθαλή, όλα τα δάση συγκεντρώνουν στοιχεία ενός μικρόκοσμου, πολύ σημαντικού για την βιοποικιλότητα και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.

Τα ψηλά δέντρα, η πυκνή βλάστηση, το νερό, ο αέρας, η γη, οι απόκοσμοι και οι μελωδικοί ήχοι, τα πλάσματα της φύσης και τα ποικιλόμορφα χρώματα όλων των εποχών αποτυπώνουν με τον πιο ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο τον αέναο κύκλο της φύσης και της ζωής.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο, πως αυτά τα κατάφυτα σύμπαντα έχουν πρωταγωνιστήσει πολλές φορές στον κινηματογράφο, σε παραμύθια και ιστορίες. Αναμφίβολα προκαλούν δέος και γοητεύουν, κρατώντας ζωντανή την αύρα του μυστηρίου και την επιθυμία για εξερεύνηση.

Αυτή η εποχή, λοιπόν, στην αρχή της Άνοιξης, είναι ιδανική για να περιπλανηθείτε σε κάποια από τα πιο εντυπωσιακά δάση του κόσμου. Εκεί, ίσως, θελήσετε να αναρωτηθείτε «Τί είναι άραγε αυτό που κάνει τα δάση τόσο μυστήρια»;

Great Bear Rainforest, British Columbia – Καναδάς

Το μεγαλείο της φύσης του Καναδά απλώνεται σε 70,000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εύκρατου τροπικού δάσους, έχει την έκταση της Ιρλανδίας και αποτελεί μία από τις πιο ανέγγιχτες άγριες περιοχές στον κόσμο.

Αυτός ο πράσινος παράδεισος, που βρίσκεται στη δυτική ακτή της κεντρικής Βρετανικής Κολομβίας, εκτείνεται από λίγο πριν τo βόρειο-κεντρικό τμήμα του νησιού του Βανκούβερ έως το νησί Princess Royal και μέχρι τα σύνορα με την Αλάσκα.

Περιλαμβάνει αρχαίους κέδρους, καταρράκτες και τις σπάνιες «Kermode bears», τις κρεμ αρκούδες, που θεωρούνται ιερές (‘spirit bears’) από τους ντόπιους Tsimshian.

Στο «Great Bear Rainforest» μπορείτε να απολαύσετε πολλές και διαφορετικές εμπειρίες, από πεζοπορία και μέχρι κατασκήνωση, ψάρεμα, κωπηλασία, βόλτες με σκάφος και παρατήρηση πουλιών, φαλαινών ή γκρίζων αρκούδων.

Οι ρυθμοί είναι αργοί και απολαυστικοί στο δάσος. Ετοιμαστείτε για μια περιπέτεια και έχετε τα μάτια και τ’ αυτιά σας ανοιχτά για την άγρια ζωή που κατοικεί εκεί, όπως λύκους, cougars, mountain goats, grizzly bears, σολομούς και όρκες. Η πολύπλοκη άγρια φύση θα σας συναρπάσει.

Redwood National Park, Καλιφόρνια – ΗΠΑ

Τα redwoods (σεκόια) είναι τα ψηλότερα δέντρα στον πλανήτη και «κατοικούν» στο Redwood National και το State Park στην Καλιφόρνια. Το «Hyperion» (Υπερίων) υψώνεται σχεδόν στα 116 μέτρα. Φανταστείτε τα εντυπωσιακά αυτά θαύματα της φύσης σαν ουρανοξύστες που σας περιβάλλουν.

Ουσιαστικά, οι σεκόιες απλώνονται σε μια στενή λωρίδα γης 750 χλμ. σε μήκος και έως 75 χλμ. σε πλάτος στην ακτή του Ειρηνικού και της Βόρειας Αμερικής, από το νοτιότερο άλσος στην Καλιφόρνια μέχρι το νοτιοανατολικό άκρο του Όρεγκον.

Συνήθως, αναπτύσσονται στα βουνά -όπου το νερό και η υγρασία από τις βροχοπτώσεις είναι άφθονα- σε υψόμετρο από 30 μ., 750 μ. μέχρι και 920 μ.

Μάλιστα, τα γηραιότερα από αυτά τοποθετούνται σε κοιλάδες και ρεματιές με πυκνή ομίχλη. Τέλος, το Fern Canyon Trail αξίζει να μια επίσκεψη για να δροσιστείτε στο ρυάκι που διατρέχει το κάτω μέρος του φαραγγιού.

Sagano Bamboo Forest, Ιαπωνία

Το Sagano Bamboo Forest είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα δάση και το πιο διάσημο στην Ιαπωνία. Βρίσκεται στην περιοχή Arashiyama στο Κιότο κατά μήκος του ποταμού Katsura.

Τα απαράμιλλης ομορφιάς bamboo δημιουργούν ένα εξωτικό σκηνικό και μυστηριακή ατμόσφαιρα. Ησυχάστε το σώμα και ακούστε τον σαγηνευτικό ήχο που κάνει ο αέρας καθώς φυσάει ανάμεσα στα ψηλά δέντρα.

Σημειώστε ότι η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει συμπεριλάβει τον ήχο αυτό στα «100 Ηχοτοπία της Ιαπωνίας». Το μπαμπού για τους Ιάπωνες αντιπροσωπεύει τη δύναμη και την ευημερία.

Οι συγκεκριμένοι ήχοι βοηθούν το σώμα και το μυαλό να ξεφύγουν από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να αφεθούν στη φύση. Άλλωστε, οι γιατροί στην Ιαπωνία συνταγογραφούν επίσκεψη στα δάση.

Jiuzhaigou Valley, Sichuan – Κίνα

Το Jiuzhaigou είναι ένα φυσικό καταφύγιο και εθνικό πάρκο στα βόρεια της επαρχίας Sichuan στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η πανέμορφη κοιλάδα εκτείνεται βόρεια προς νότια και αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1992 και Παγκόσμιο Αποθεματικό Βιόσφαιρας από το 1997.

Η τοποθεσία συνθέτει ένα παραμυθένιο σκηνικό, γεμάτο πολύχρωμες λίμνες, καταρράκτες και επιβλητικά βουνά, που θα μπορούσαν να είναι το σπίτι νεράιδων και ξωτικών.

Εξερευνώντας αυτό το θαύμα της φύσης, θα περιπλανηθείτε ανάμεσα σε λίμνες και ορμητικούς καταρράκτες, γραφικά θιβετιανά χωριά, ενώ θα συναντήσετε φυτά και ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση.

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τη λίμνη Panda Lake, τη λίμνη Five Flowers Lake, την Arrow Bamboo, τη λίμνη Mirror και τον Pearl Beach Waterfall.

Wistman’s Wood, Αγγλία

Αν είστε φαν της φαντασίας και ταινιών όπως το Lord of the Rings ή σειρών όπως το Game of Thrones και το Outlander, το δάσος Wistman’s Wood στην Αγγλία θα σας ταξιδέψει σε αυτά τα μυστηριακά, και πολλές φορές, απόκοσμα τοπία.

Είναι κρυμμένο στο Dartmoor National Park και αποτελείται από τα πιο περίεργα δέντρα, που μοιάζουν να θέλουν να ζωντανέψουν και να σε κυκλώσουν με τα κλαδιά τους.

Τα δέντρα, άλλωστε, διανύουν μια μακρά ιστορία που φτάνει μέχρι και το 7.000 π.Χ. Κάποιες από τις αρχαίες βελανιδιές συμπληρώνουν τα 500 έτη.

Τα βράχια που καλύπτονται από βρύα και το πετρώδες, δύσβατο έδαφος δημιουργούν την αίσθηση ότι υπερφυσικά πλάσματα κάποτε κατοικούσαν ανάμεσα στους κορμούς.

Οι θρύλοι, σε κάθε περίπτωση, ανανεώνουν τη φήμη του Wistman’s Wood προσελκύοντας περισσότερους ψαγμένους ταξιδιώτες.

Dragon’s Blood Forest, Υεμένη

Αν μιλούσαμε για αλλόκοτα σκηνικά, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το Dragon’s Blood Forest, 200 μίλια στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

Τα διάσημα και πανάρχαια δέντρα του με την εξωπραγματική μορφολογία τους θυμίζουν τοποθεσία ενός άλλου σύμπαντος. Θα έχτε ακούσει σίγουρα για τα socotra ή αλλιώς Dragon’s Blood.

Τα συγκεκριμένα δέντρα ονομάζονται έτσι από τον κόκκινο χυμό που παράγουν, ο οποίος χαρακτηρίζεται από σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες που συμβάλλουν στην εξάλειψη πληγών, πυρετού και δυσεντερίας.

Στο σπάνιο και απόκοσμο αυτό τοπίο, ο καθένας μπορείς να εμπνευστεί τη δική του ιστορία υπό τη σκιά των «δέντρων από το αίμα του δράκου».

Και αν τελικά βρεθείτε σε κάποιο από τα εμβληματικά αυτά οικοσυστήματα, αφεθείτε στη δύναμή του, που στο βάθος των χρόνων, μας διδάσκει τη θεραπεία, την αναγέννηση και την αφθονία.

