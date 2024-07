Το κανάλι Erie που μεταμόρφωσε την Αμερική σάς περιμένει για βόλτες με κανό

Πριν από διακόσια χρόνια, βοήθησε στην μετακίνηση των ανθρώπων και στη διάδοση ιδεών και αγαθών σε όλες τις ΗΠΑ. Σήμερα το κανάλι Erie αποτελεί τον παράδεισο των λάτρεων του κανόε-καγιάκ και της κωπηλασίας, καθώς διαθέτει τεράστιες πλωτές οδούς.

Για δεκαετίες μετά το άνοιγμά του το 1825, το κανάλι Erie που εκτείνεται μεταξύ του ποταμού Hudson και της λίμνης Erie, αποτελεί ένα θαύμα της μηχανικής που δεν μοιάζει με κανένα άλλο στη Βόρεια Αμερική.

Όχι μόνο μεταμόρφωσε τη Νέα Υόρκη σε κύριο θαλάσσιο λιμάνι των ΗΠΑ και σε βιομηχανικό κολοσσό, αλλά άνοιξε επίσης το εσωτερικό της χώρας στον εποικισμό.

Η κατασκευή του καναλιού σηματοδότησε το πρώτο μεγάλης κλίμακας, υποστηριζόμενο από την κυβέρνηση, έργο πολιτικού μηχανικού στην ιστορία των ΗΠΑ και ήταν σε συνεχή εμπορική χρήση μέχρι τον 20ό αιώνα.

«Πριν από το κανάλι Erie, αν ήσουν στο Ρότσεστερ και ήθελες κάτι από τη Νέα Υόρκη, χρειαζόσουν ένα μήνα, ίσως και δύο, για να το πάρεις», είπε. «Μόλις άνοιξε, μπορούσες να το πάρεις σε μια εβδομάδα, ίσως και δύο. Το θέμα ήταν, και εξακολουθεί να είναι, να παίρνεις τα πράγματα πιο γρήγορα, να πηγαίνεις σε μέρη πιο γρήγορα, να συρρικνώνεις το χρόνο και το χώρο», λέει ο Brad Utter, ιστορικός και επιμελητής στο Κρατικό Μουσείο της Νέας Υόρκης.

Οι σιδηρόδρομοι αντικατέστησαν τελικά το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας κατά μήκος της πλωτής οδού, η οποία χαρακτηρίστηκε ως διάδρομος πολιτιστικής κληρονομιάς το 2000.

Καθώς πλησιάζει στην 200ή επέτειό της, το κανάλι ξανασυστήνεται ως παράδεισος για τους αθλητές και μη του κανόε-καγιάκ και της κωπηλασίας.

Το 2021, η New York Power Authority/Canal Corporation, η οποία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται το Erie, εγκαινίασε το On the Canals ως μια σειρά δωρεάν εκδρομών για τους κατοίκους της πολιτείας.

Οι περισσότερες περιλάμβαναν συνδυασμό ποδηλασίας κατά μήκος του πρόσφατα ολοκληρωμένου Empire State Trail, κωπηλασίας ή βαρκάδας κατά μήκος του καναλιού.

Το πρόγραμμα έχει έκτοτε επεκταθεί και περιλαμβάνει μια σειρά από δωρεάν δραστηριότητες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες όλο το χρόνο, από ιστορικές κρουαζιέρες με πλοία μέχρι ζωγραφική.

Πέρα από το δέλεαρ του αθλήματος επάνω στο νερό, το On the Canals ενθαρρύνει την εξερεύνηση σε περισσότερες από 200 κοινότητες δίπλα στο κανάλι, από τη μικροσκοπική, γραφική Μεντίνα, 50 μίλια ανατολικά του Μπάφαλο, μέχρι την πόλη Schenectady, της οποίας η περιοχή Stockade έχει 40 και πλέον σπίτια που είναι πάνω από 200 ετών.

Ορισμένοι καταλήγουν να κατασκηνώνουν, άλλοι πάλι εκμεταλλεύονται τα καταλύματα.

Χάρη στα ήρεμα νερά του και την απλή διαδρομή του, το κανάλι Erie είναι κατάλληλο για κωπηλάτες όλων των επιπέδων.

«Το μεγαλύτερο μέρος του καναλιού είναι αρκετά προβλέψιμο», δήλωσε η Sara Catalano, ειδική στην κωπηλασία. «Είναι δύσκολο να χαθείς. Υπάρχουν τμήματα που μπορεί να είναι λίγο πιο άγρια, όπως γύρω από τους ποταμούς Μοχόκ ή Νιαγάρα, αλλά αν ελέγξετε εκ των προτέρων τον καιρό και τον άνεμο, είναι αρκετά ασφαλές», επισημαίνει.

Το δυτικότερο από τα τρία τμήματα του καναλιού Erie διαθέτει 15 γέφυρες ηλικίας 100 ετών, οι οποίες ανυψώνονται για να εξυπηρετούν τα διερχόμενα σκάφη.

Σε αυτό το τμήμα βρίσκεται επίσης η πιο εμβληματική δεξαμενή ανύψωσης του καναλιού, η Flight of Five στην πόλη Lockport. Χτισμένη το 1862, μοιάζει με έναν πανύψηλο τεχνητό καταρράκτη και κάποτε σήκωνε τα σκάφη πάνω από την απόκρημνη πλαγιά του Νιαγάρα.

Στο Ρότσεστερ, όπου το κανάλι διασταυρώνεται με τον ποταμό Genesse και το Red Creek, οι επισκέπτες μπορούν να σταματήσουν στο Genessee Valley Park, έναν χώρο πρασίνου 800 στρεμμάτων που σχεδιάστηκε από τον Frederick Law Olmsted, τον πατέρα της αμερικανικής αρχιτεκτονικής τοπίου, ο οποίος σχεδίασε το Central Park της Νέας Υόρκης.

Went to the Flight of Five in Lockport on the Erie Canal, set of five locks that climbed the 60 foot Niagara Escarpment. The original (1825-1838) double locks are gone. Half of the second double locks (1838-1918) are still intact. pic.twitter.com/E5G9L3Yg6c

— Bryan Looker (@bryan_looker) July 31, 2022