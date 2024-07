Επαναστάτης με αιτία…

Η χρονιά που τελείωσε: Κομμένη και ραμμένη πάνω του. Πρώτα το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ιστορία του ΝΒΑ. Έπειτα η κατάκτηση του τίτλου, η πρώτη για τους Σέλτικς από τους 2008. Και για κερασάκι; Πολυτιμότερος των τελικών στην 4-1 παρέλαση κόντρα στους Μάβερικς του Λούκα Ντόνσιτς. Και όμως ο –περί ου ο λόγους- Τζέιλεν Μπράουν δεν χώρεσε στην δωδεκάδα των ΗΠΑ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ούτε στον πρώτο κύκλο των επιλογών, ούτε προ ημερών όταν ο τραυματισμός του Καουάι Λέοναρντ άνοιξε για λίγο μια θέση «αντικαταστάτη»…

Γιατί όλως δεν βρίσκεται στην εθνική, στην τελευταία έκδοση μιας dream team ο καλύτερος της καλύτερης ομάδας του ΝΒΑ; Κατά τη γνώμη του –όπως τη διατύπωσε στο Χ- διότι το κουμάντο στις επιλογές δεν το κάνουν οι προπονητές, αλλά η NIKE. Πως ήταν η ανάρτηση του για τη μεγάλη εταιρία αθλητικών ειδών; @nike this what we doing ? Και αποκλείεται κάποιος να μην κατάλαβε.

Απαραίτητη σημείωση: Ο Τζέιλεν Μπράουν δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση NBAer. Και σίγουρα δεν χωρά στο shut up and dribble δόγμα που θέλει τους αθλητές να ασχολούνται μόνο με το… παιχνίδι. Αριστούχος του Berkley που του προσφέρθηκε κάποτε θέση εργασίας ως και τη NASA. Νούμερο 3 στο draft του 2016, χωρίς να τον εκπροσωπεί κάποιος ατζέντης σε μια πράξη πολύ μακριά από τα συνηθισμένα του μπάσκετ. Και στα 22 του ο νεότερος άνθρωπος που δίδαξε ποτέ στο Harvard!

Πρωτοστάτησε σε πορείες κατά της άνισης μεταχείρισης κατά των Αφροαμερικανών στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ατλάντα, ενώ έκανε από το 2019 σε συνεργασία με το MIT συμμετέχει στο πρόγραμμα Bridge για να βοηθήσει μαθητές από μειονότητες που θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα ως μαθηματικοί, μηχανικοί και ειδικοί τεχνολογίας. Ο ίδιος έχει δημιουργήσει το ίδρυμα «7uice Foundation», με στόχο να αντιμετωπίσει την ανισότητα που υπάρχει σε εκπαίδευση, εργασιακές ευκαιρίες και άλλες κοινωνικές αδικίες.

Ακτιβιστής. Ολοκληρωμένος. Και τετράγωνο μυαλό σε σημείο… παρεξηγήσεως. Πως το είπε κάποτε για εκείνον ένας GM –που επέμεινε για την διατήρηση της επωνυμίας του-: «Η υψηλή του νοημοσύνη και ερευνητική του φύση μπορεί να ενοχλήσει. Είναι καλό παιδί, αλλά δεν ταιριάζει στο σύνηθες προφίλ ενός παίκτη μπάσκετ. Η εξυπνάδα του μπορεί να φοβίσει. Θέλει να μαθαίνει γιατί πρέπει να κάνει κάτι, από απλώς να το κάνει ακολουθώντας εντολές. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά κάποιοι μπορεί να το εκλάβουν ως αμφισβήτηση της… αρχής».

Ο Μπράουν που ανάμεσα στα άλλα είναι και ο πρόεδρος της ένωσης παικτών –και αυτό από τα 22 του- είναι από τους ελάχιστους σταρ του ΝΒΑ δίχως συμβόλαιο με κάποια από τις εταιρίες αθλητικών ειδών. Υπέγραψε το 2016 με την adidas αλλά δεν το ανανέωσε το 2021. Και όσο για τη σχέση του με την NIKE; To 2019 όταν ο Καϊρί Ίρβινγκ έκανε άνω-κάτω την ομάδα του, τους Σέλτικς- απαιτώντας ανταλλαγή για τους Νετς, είχε υποδείξει την εταιρία ως «ηθικό αυτουργό».

Και όσο για τα sneakers που επιλέγει στα παρκέ; Από το 2023 και πέρα κάθε του παπούτσι είναι ένα προσωπικό έργο τέχνης. Έχοντας ως βάση τη «φόρμα» από ένα παπούτσι του Κόμπι Μπράιντ με την εταιρία, φτιάχνει μοναδικά δικά του κομμάτια που όσο και να τα κοιτάζεις δεν παραπέμπουν σε κάποια από τις γνωστές «φίρμες»

Φυσικά ούτε η ΝΙΚΕ, ούτε κάποιος άλλος εμπλεκόμενος απάντησε στους ισχυρισμούς του 27χρονου MVP. Πολύ λογικά όμως το μυαλό αρκετών ταξίδεψε στον Αύγουστο του 1992 και την περίφημη κρίση του βάθρου. Τότε που τα μέλη της πρώτης dream team με πρώτο και καλύτερο τον Μάικλ Τζόρνταν απειλούσαν πως δεν θα παραλάβουν τα μετάλλια τους μετά τον τελικό της Βαρκελώνης, αν δεν βρίσκονταν ένας τρόπος να καλυφθεί η χορηγός εταιρίας της εθνικής ομάδας στις φόρμες τους. Η Reebok έντυσε την πρώτη dream team. Ο MJ όμως εκείνο το καλοκαίρι έγινε ο πρώτος μαύρος αθλητής που η Nike επέλεξε ως κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τα υπόλοιπα τα αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός

Φόρεσε μια σημαία της Αμερικής για να καλύψει το λογότυπο της εταιρίας ο Τζόρνταν. Και την ιδέα του ακολούθησαν και οι Μάτζικ Τζόνσον και Τσαρλς Μπάρκλει –που είχαν συμβόλαιο είτε με την ΝΙΚΕ, είτε με την Converse που ήταν το αντίπαλον δέος της εποχής-. Πέρσι εκείνη η Reebok η φόρμα του MJ δημοπρατήθηκε από τον οίκο Sotheby’s για ενάμιση εκατ δολάρια. Εκείνο το απόγευμα στην Βαρκελώνη την έδωσε στον αντιπρόεδρο επικοινωνίας του ΝΒΑ, Μπράιαν ΜακΙντάιρ που την κράτησε κλειδωμένη ως τον Μάη του 2023 σε ένα συρτάρι…

Όπως αποδείχθηκε ήξερε καλά. Και γιατί την κράτησε. Και πότε έπρεπε να την εμφανίσει σε κοινή θέα…