Τζιλ Μπάιντεν, μια… ορκισμένη «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ

«Η Δρ Τζιλ Μπάιντεν που βλέπω στην τηλεόραση τα τελευταία πέντε χρόνια δεν είναι το ίδιο πρόσωπο που παντρεύτηκα, δεν την αναγνωρίζω», δήλωσε στην ταμπλόιτ New York Post ο Μπιλ Στίβενσον, πρώην σύζυγος της νυν Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ επί μια πενταετία, μέχρι το 1975.

Ο ίδιος δηλώνει σήμερα υπερήφανος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά το πρώτο, καταστροφικό για τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τηλεοπτικό ντιμπέιτ ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, ο Στίβενσον αισθάνθηκε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσει δημόσια την εμμονική προσπάθεια της Τζιλ για την επανεκλογή του 81χρονου Τζο.

Δήλωσε «έκπληκτος που την βλέπω να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προεκλογικής μάχης, ενώ τόσα χρόνια περνούσε κάτω από τα ραντάρ».

«Πάντα ήταν πολύ δραστήρια», τόνισε για την 73χρονη συνταξιούχο εκπαιδευτικό, που τώρα -υπό τον νέο ρόλο της- προτάσσει τα στήθη της υπερασπιζόμενη την ηγετική και διανοητική ικανότητα του γηραιού συζύγου της να παραμείνει άλλα τέσσερα χρόνια ο αρχηγός της υπερδύναμης των ΗΠΑ, σε έναν πλανήτη σε κρίση.

«Είμαι ίσως ένας από τους λίγους ανθρώπους εκτός της οικογένειάς του που τον γνωρίζουν εδώ και 50 χρόνια».

«Ο κόσμος λέει», υποστήριξε, «ότι είναι αυτή [η Τζιλ] που θέλει να γίνει πρόεδρος τώρα»…

Η Τζιλ και ο Τζο Μπάιντεν γνωρίστηκαν σε ένα «ραντεβού στα τυφλά» το 1975. Παντρεύτηκαν το 1977.

Εκείνος ήταν ήδη γερουσιαστής των Δημοκρατικών και πέντε χρόνια χήρος, έχοντας χάσει τη σύζυγο και την κόρη του σε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο είχαν τραυματιστεί ελαφρά οι δύο γιοί του, Μπο και Χάντερ.

Εκείνη ήταν διαζευγμένη δύο χρόνια.

Κατά τον πρώην σύζυγό της, πάντως, η σχέση της Τζιλ και του Τζο είχε αρχίσει ενώ αυτή ήταν ακόμα στον πρώτο της γάμο.

Όπως και να έχει, η εδώ 47 χρόνια πια σύζυγος του νυν προέδρου των ΗΠΑ «είχε μπει στη ζωή του απρόθυμη να ασχοληθεί με την πολιτική», γράφουν οι New York Times, «πλην όμως αγκαλιάζοντας πλήρως τα όνειρά του και την πεποίθησή του ότι μια μέρα θα έφτανε στον Λευκό Οίκο».

Σήμερα έχει μπει ξαφνικά μπροστάρισσα όχι απλά στην εκστρατεία επανεκλογής του συζύγου της στην αμερικανική προεδρία, αλλά και στη μάχη κατά όσων έξω ξεσηκωθεί στο ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα, ζητώντας πανικόβλητοι αλλαγή του προεδρικού υποψηφίου στο παρά πέντε.

«Τζο τα πήγες περίφημα, απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις, ήξερες όλα τα στοιχεία», επαίνεσε δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο, με ύφος δασκάλας που επιβραβεύει ένα μικρό παιδί, μετά το καταστροφικό ντιμπέιτ της 27ης Ιουνίου, όπου ο 81χρονος Μπάιντεν έδειχνα συχνά πυκνά να τα χάνει, μπερδεύοντας τα λόγια του.

Δεν ήταν η πρώτη φορά, ούτε αναμένεται να είναι η τελευταία.

Όμως ήταν σε ένα έκτακτο οικογενειακό συμβούλιο στο Καμπ Ντέιβιντ -και όχι με τους συμβούλους της προεκλογικής του εκστρατείας- που ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε να μην τα παρατήσει.

Οι κινήσεις της Τζιλ Μπάιντεν μετά το ντιμπέιτ-κόλαφο όχι μόνο το πιστοποιούν, αλλά εντείνουν την οργή στους κόλπους των Δημοκρατικών ότι κινεί τα νήματα του Τζο εκ του παρασκηνίου.

«Every campaign is important, and every campaign is hard,” shares Dr. Jill Biden, the first lady and Vogue’s August cover subject. Whatever happens between now and November, it is Jill Biden who will remain the president’s closest confidant and advocate. https://t.co/y6WcDbsWtf pic.twitter.com/4LQFUzoVx6

— Vogue Magazine (@voguemagazine) July 1, 2024