Στην Εuroleague Γυναικών και πάλι ο Ολυμπιακός (pic)

Η FIBA ανακοίνωσε τη σύνθεση της Εuroleague Γυναικών τη νέα σεζόν, με τον Ολυμπιακός να συμπεριλαμβάνεται στις συμμετέχουσες ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκες» είναι μεταξύ των 13 ομάδων που θα λάβουν μέρος απευθείας στην κανονική περίοδο, ενώ οι τρεις εναπομείνασες θέσεις θα καλυφθούν από τις έξι ομάδες που θα λάβουν μέρος σε διπλούς αγώνες προκριματικών στις 18 και 25 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά οι 13 ομάδες: Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Βιλνέβ (Γαλλία), Βαλένθια (Ισπανία), Μίσκολτς (Ουγγαρία), Βενέτσια (Ιταλία), USΚ Πράγας (Τσεχία), Πολκοβίτσε (Πολωνία), Ολυμπιακός (Ελλάδα), Μερσίν (Τουρκία), Μπουργκ (Γαλλία), Περφουμέριας Αβενίδα (Ισπανία), Γκιόρ (Ουγγαρία), Σκίο (Ιταλία).

Στα προκριματικά θα λάβουν μέρος: Λαντ (Γαλλία), Σαραγόσα (Ισπανία), Ζέκζαρντ (Ουγγαρία), Μπεσίκτας (Τουρκία), Κοστάντζα (Ρουμανία), Μπρνο (Τσεχία).

