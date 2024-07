Ο Brian Shaffer μπήκε σε ένα μπαρ και δεν έφυγε ποτέ – Σήμερα, 18 χρόνια μετά, εξακολουθεί να αγνοείται

Πριν από δεκαοκτώ χρόνια, ο Brian Shaffer, φοιτητής Ιατρικής του Κρατικού Πανεπιστημίου του Οχάιο εξαφανίστηκε αφού καταγράφηκε από την κάμερα να μπαίνει σε ένα μπαρ, αλλά δεν καταγράφηκε ποτέ… να φεύγει. Παρά τη φρενήρη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, μια από τις πιο γνωστές υποθέσεις εξαφάνισης παραμένει άλυτο μυστήριο.

Ο Brian ήταν 27 ετών όταν χάθηκαν για πάντα τα ίχνη του.

Η δικηγόρος Lori Davis που έχει αναλάβει την υπόθεση δήλωσε τα εξής για εκείνον: «Μου είπαν ότι ήταν πολύ αστείος, πολύ χαρισματικός και πολύ εξωστρεφής. Άκουσα επίσης ότι κάποιες φορές μπορεί να ήταν λίγο πεισματάρης».

Την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2006 ο Brian τηλεφώνησε στον αδελφό του και τον ρώτησε αν ήθελε να φάνε μαζί. Ο αδελφός του είχε ήδη κανονίσει κάτι με την αρραβωνιαστικιά του, οπότε ο Brian κατέληξε να δειπνήσει σε ένα τοπικό μπριζολάδικο με τον πατέρα του, τον Ράντι, όπως αποκάλυψε η Davis.

Σημειώνεται πως λίγες εβδομάδες πριν, στις 6 Μαρτίου, η μητέρα του Brian είχε πεθάνει.

«Υπήρξαν κάποιες εικασίες ότι μπορεί να υπήρξε μια διαφωνία κατά τη διάρκεια του δείπνου και αυτή αφορούσε το συμβόλαιο για την ασφάλεια ζωής της μητέρας του Brian, τη Ρενέ. [Ο Ράντι] δεν μου το είπε ποτέ αυτό, οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι αλήθεια ή ψέμα», εξήγησε η δικηγόρος.

Αργότερα εκείνο το βράδυ, γύρω στις 9 μ.μ., ο Brian πήγε σε ένα μπαρ με τον φίλο του Γουίλιαμ «Κλιντ» Φλόρενς. Οι δύο τους έπιναν σφηνάκια καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το NBC News.

Η φίλη του Brian, Alexis Waggoner, απροσδόκητα έλειπε από την πόλη εκείνο το Σαββατοκύριακο λόγω ιατρικών προβλημάτων με ένα κατοικίδιο της οικογένειας, δήλωσε η Davis.

Σύμφωνα με την Davis ο Brian το ίδιο βράδυ τηλεφώνησε στην Alexis αλλά τελικά κατέληξε να της αφήνει μήνυμα στον τηλεφωνητή. «Ακουγόταν μια χαρά», είπε η δικηγόρος.

Μια άλλη φίλη, η Meredith Reed, κατέληξε να συναντήσει τους δύο νεαρούς άντρες εκείνο το βράδυ. Γύρω στη 1:15 π.μ., οι τρεις τους κατέληξαν στο Ugly Tuna Saloona – ένα μπαρ όπου είχαν πάει νωρίτερα εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με το NBC News. Μία από τις πολλαπλές κάμερες ασφαλείας έπιασε τον Brian να μπαίνει στο μαγαζί.

Βίντεο με τον Brian να εισέρχεται στο μπαρ:

