«Υπογράφει στην Κλαμπ Μπριζ ο Τζόλης» (pic)

Έτοιμος να αφήσει τη Γερμανία και να συνεχίσει την καριέρα του στο Βέλγιο είναι Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα από τον δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο Βέλγος, η Φορτούνα Ντίσελντορφ τα έχει βρει σε όλα με την Κλαμπ Μπριζ και μένουν μόνο τα τυπικά ώστε ο Έλληνας μεσοεπιθετικός να μετακομίσει στην Βρύγη.

Το deal ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, με τον γερμανικό σύλλογο να έχει ενεργοποιήσει λίγες μέρες νωρίτερα την οψιόν που είχε με τη Νόριτς, δίνοντας το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στους Άγγλους για τα δικαιώματα του παίκτη ώστε να μπορέσει να τον πουλήσει.

Όπως τονίζει ο Ταβολιέρι, οι ιατρικές εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να γίνουν την Τρίτη, ώστε να κλείσει το τυπικό της συμφωνίας και ο Τζόλης να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 1, 2024