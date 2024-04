Ο Τζόλης σκόραρε για πέμπτο σερί ματς και παρέμεινε πρώτος σκόρερ της Bundesliga.2 (vid)

Ακόμα μια αγωνιστική, ακόμα ένα γκολ για τον ασταμάτητο Χρήστο Τζόλη στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης Φορτούνα Ντίσελντορφ – Μπράουνσβαϊγκ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, ο Έλληνας ακραίος επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του και το μετουσίωσε σε γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 υπέρ της ομάδας του.

Ο 22χρονος διεθνής άσος μετράει επτά γκολ στις πέντε τελευταίες εμφανίσεις με την φανέλα της Φορτούνα, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ στην Bundesliga.2 με 18 γκολ.

Συνολικά σε 30 εμφανίσεις έχει 20 γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η ομάδα του είναι στην 3η θέση με 49 βαθμούς και διεκδικεί την παρουσία της στα μπαράζ ανόδου.

Δείτε το γκολ του Χρήστου Τζόλη:

Christos Tzolis 🇬🇷(2002) doubles the lead from the penalty spot!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/XTpTEiHhG1

— Football Report (@FootballReprt) April 7, 2024