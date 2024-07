Self tan: 7 λάθη που κάνετε & πώς θα τα αποφύγετε

Η ηλιοθεραπεία αποτελεί για κάποιες από εσάς την ωραιότερη στιγμή του καλοκαιριού, ωστόσο είστε κι εσείς που αγαπάτε το self tan και κάνετε όλο τον χρόνο ή μόνο το καλοκαίρι για υπέροχη, μπρονζέ επιδερμίδα.

Είτε είστε αρχάριες είτε όχι με το self tan, είναι πιθανό να υποπέσετε σε σφάλματα που μπορούν να σας στερήσουν το τέλειο μαύρισμα.

Ο celebrity tanner, Jules Von Hep, μοιράζεται τα λάθη που κάνετε κατά το αυτομαύρισμα και πώς θα τα διορθώσετε, από την προετοιμασία και την εφαρμογή μέχρι τη συντήρησή του.

Λάθος #1: Δεν προετοιμάζεστε σωστά πριν το self tan

Το ξύρισμα ή η αποτρίχωση, η απολέπιση και η αφαίρεση του αποσμητικού πρέπει να γίνονται πριν το self tan -είτε το κάνετε στο σπίτι είτε κάνετε spray tan με τη βοήθεια επαγγελματία- για να ανοίξουν οι πόροι του δέρματος και να μπορέσει να απλωθεί ομοιόμορφα το προϊόν στην επιδερμίδα. Κάντε απολέπιση με κάποιο scrub με κόκκους ή με τη μέθοδο του dry brushing και στη συνέχεια ξυριστείτε ή κάντε αποτρίχωση με κερί. Aυτά πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 24 ώρες πριν το self tan.

Έτσι, το δέρμα σας θα είναι λείο και αψεγάδιαστο, οπότε το τελικό αποτέλεσμα θα είναι εξίσου ομοιόμορφο και θα κρατήσει για καιρό. Τέλος, πλύνετε τα δόντια σας πριν το self tan, καθώς τα υπολείμματα οδοντόκρεμας μπορεί να μαζευτούν στα πλάγια του στόματός σας και να αποτρέψουν το προϊόν αυτομαυρίσματος από το να πάει εκεί, με αποτέλεσμα να είστε πιο λευκές γύρω από το στόμα.

Λάθος #2: Δεν καθαρίζετε τα δάχτυλά των χεριών και των ποδιών

Τα πορτοκαλί ακροδάχτυλα είναι αντιαισθητικά και σίγουρα ανεπιθύμητα όταν κάνετε self tan. «Το κόλπο εδώ είναι να ενυδατώσετε τα χέρια και τα πόδια σας πριν το self tan. Αμέσως μετά το αυτομαύρισμα, θυμηθείτε οπωσδήποτε να πλύνετε με νερό και σαπούνι τα χέρια σας -προσέξτε ιδιαίτερα τα σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα- και να σκουπίσετε τα δάχτυλα των ποδιών σας με ένα μαντηλάκι ντεμακιγιάζ, για να αφαιρέσετε το προϊόν από εκείνες τις περιοχές και να αποφύγετε τους πορτοκαλί λεκέδες» εξηγεί ο Jules Von Hep.

Και αν το ξεχάσατε, μην ανησυχείτε, γιατί υπάρχει τρόπος να απαλλαγείτε από το χρώμα στα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών. Εάν έχετε στη διάθεσή σας έναν απολεπιστικό serum, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει. Απλώστε το στα χέρια και τρίψτε τα απαλά μεταξύ τους, μέχρι να δείτε να ξεθωριάζει το self tan.

Λάθος #3: Δεν απλώνετε ομοιόμορφα το self tan

Αφού επιλέξετε τη φόρμουλα self tan που σας εξυπηρετεί καλύτερα -μους, έλαιο, σπρέι ή κρέμα-, ήρθε η ώρα να τελειοποιήσετε την εφαρμογή. «Να ξεκινάτε πάντα από τους αστραγάλους και να φτάνετε μέχρι το στήθος απλώνοντας το self tan με κινήσεις πάνω-κάτω και όχι κυκλικές. Αυτό θα σας εξασφαλίσει ότι το προϊόν κατανέμεται ομοιόμορφα για πιο φυσικό, ομοιόμορφο μαύρισμα» αναφέρει ο Jules Von Hep.

Λάθος #4: Μαυρίζετε περισσότερο στο πρόσωπο

«Επαναλάβετε μετά από μένα: δύο στρώσεις στο σώμα, μία στο πρόσωπο. Τα πρόσωπα που είναι υπερβολικά μαυρισμένα φαίνονται αφύσικα. Καθαρίστε το πρόσωπό σας, κάντε απολέπιση με ένα scrub με κόκκους και μετά ξεπλυθείτε με νερό. Αυτές οι κινήσεις θα σας χαρίσουν έναν ομοιόμορφο τόνο δέρματος και κατ’ επέκταση ομοιόμορφο μαύρισμα στο πρόσωπο. Έπειτα, πιτσιλίστε το πρόσωπό σας με κρύο νερό για να κλείσετε τους πόρους και στη συνέχεια εφαρμόστε τον ορό σας ως συνήθως. Αποφύγετε τα οξέα απολέπισης και τη ρετινόλη, καθώς δεν πάνε μαζί με το self tan» εξηγεί ο Jules Von Hep.

Επίσης, σταματήστε για λίγο καιρό τα δραστικά συστατικά, εάν θέλετε το μαύρισμά σας να διαρκέσει περισσότερο. Μπορείτε να το παρατείνετε μάλιστα προσθέτοντας μερικές σταγόνες self tan στον ορό ή την ενυδατική κρέμα σας.

Λάθος #5: Ξεχνάτε τα αυτιά

Όταν απλώνετε το προϊόν αυτομαυρίσματος στο πρόσωπο, μην ξεχνάτε και τα αυτιά σας. Πάρτε ένα καθαρό πινέλο μακιγιάζ και μπλεντάρετε το πρόσωπό σας προσεκτικά φέρνοντας την περίσσεια self tan που υπάρχει στο πινέλο και στα αυτιά σας.

Λάθος #6: Κάνετε self tan στα φρύδια και τη γραμμή των μαλλιών

Εάν είστε ξανθιά, αποφύγετε να εφαρμόσετε το self tan στα φρύδια και τη γραμμή των μαλλιών σας, καθώς θα δημιουργείται μια αντιαισθητική αντίθεση. Πριν το self tan, εφαρμόστε σε αυτές τις περιοχές λίγη ενυδατική κρέμα ή balm, για να μη μαυρίσετε σε εκείνα τα σημεία.

Λάθος #7: Δεν διατηρείτε το μαύρισμά σας

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να παρατείνετε το μαύρισμά σας είναι να παραμείνετε ενυδατωμένες εσωτερικά κι εξωτερικά. Πιείτε πολύ νερό και φροντίστε να ενυδατώνετε το δέρμα σας κάθε μέρα με μια λοσιόν σώματος ή body butter με αλόη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα προϊόντα με βάση τα έλαια θα ξεθωριάσουν το μαύρισμά σας πιο γρήγορα, γι’ αυτό επιλέξτε λοσιόν με βάση το νερό. Για να διατηρήσετε το μαύρισμα στο πρόσωπό σας, θα πρέπει να αποφύγετε και ορισμένα skincare συστατικά, όπως ρετινόλη και AHAs ή BHAs, καθώς ενθαρρύνουν την ανανέωση των κυττάρων στην επιδερμίδα με αποτέλεσμα το μαύρισμα να ξεθωριάζει γρηγορότερα.

Τέλος, αποφύγετε την απολέπιση στο σώμα. «Με αυτό εννοώ το scrub απολέπισης, τα γάντια απολέπισης και το μπάνιο με ζεστό νερό και bath oils, γιατί το self tan θα φύγει» τονίζει ο Jules Von Hep. «Ωστόσο, εάν θέλετε να αφαιρέσετε το self tan ένα κόλπο που προτείνω και ονομάζεται «τεχνική γαργαλήματος» είναι να χρησιμοποιείτε ένα απολεπιστικό αφρόλουτρο, για να «γαργαλήσετε», δηλαδή να απολεπίσετε ήπια το σώμα τέσσερις έως πέντε ημέρες μετά το self tan. Αυτό θα βοηθήσει το μαύρισμα να ξεθωριάσει ομοιόμορφα» μοιράζεται ο ίδιος.

«Το self tan είναι σαν βαφή μαλλιών. Το χρώμα ξεθωριάζει, αλλά μπορούμε να το επαναφέρουμε. Εάν το μαύρισμά σας χρειάζεται μια ανανέωση, εφαρμόστε μια πιο λεπτή στρώση self tan τέσσερις ημέρες μετά το αρχικό αυτομαύρισμα και είστε έτοιμες» προσθέτει ο Jules Von Hep.

Πηγή: VITA