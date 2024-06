Μετά από έναν εντυπωσιακό και πέρα για πέρα πετυχημένο Ιούνιο, το City Garden Festival -με την υπογραφή του Christmas Theater- συνεχίζεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου και τον Ιούλιο, με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του Ιουλίου έρχεται να γεμίσει τις νύχτες μας, με μοναδικές μουσικές και αισθήσεις. Νέοι, ανερχόμενοι αλλά και παλαιότεροι καλλιτέχνες, όλοι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, μας περιμένουν και τον Ιούλιο στο CT Garden Festival!

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τα μουσικά αφιερώματα που θα απολαύσουμε τον Ιούλιο είναι, ο Στέφανος Κορκολής, ο Μίλτος Πασχαλίδης, το Majesty Queen, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Παντελής Θαλασσινός και πολλοί άλλοι!

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ιουλίου

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 – Τα τραγούδια της ζωής μας

Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης, Λάκης Παπαδόπουλος

Τραγουδοποιοί, στιχουργοί, συνθέτες μα πάνω από όλα αυθεντικοί ρόκερς.

Πολυσχιδείς φυσιογνωμίες, ηλεκτρικοί, σκωπτικοί, αλλά και με υπέροχες μελαγχολικές μπαλάντες, ενίοτε φλερτάρουν με επιδεξιότητα κι αγάπη με την ελληνική παράδοση δίνοντας έξοχα αποτελέσματα.

Τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού, για πρώτη φορά μαζί τη Δευτέρα 1η Ιουλίου στο CT Garden Festival.

Έρχονται με τα τραγούδια της ζωής τους που είναι τραγούδια και της δικής μας ζωής.

«Ευλαμπία», «Τσικαμπούμ», «Νοσταλγός του rock’n’roll», «Αλλάξανε τα γούστα σου (μπριγιόλ)», «Βασιλική», «Σαν σταρ του σινεμά», «Πέρασε η μπόρα», «Πάρε με απόψε πάρε με», «Αν ήσουν άγγελος», «Κάτι να γυαλίζει», «Φανή», «Αεροπλάνα», «Για να σε εκδικηθώ», «Εσύ εκεί», «Γυριστρούλα», «Μενεξεδιά» είναι ορισμένοι τίτλοι από τα πολλά τραγούδια τους που αγαπήσαμε.

CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 27 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 22 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 17 ευρώ – (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 15 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

AMEA: 12 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 – «Με τη φωνή του φεγγαριού»

Στέφανος Κορκολής – Σοφία Μανουσάκη

Μια ερωτική ιεροτελεστία «Με τη φωνή του φεγγαριού».

Γιατί είναι ωραίο να γίνεσαι φως μέσα στις σκοτεινές νύχτες. Γιατί είναι ζωή να τολμάς να περπατάς εκεί που οι άλλοι μένουν θεατές.

Κομψές ερμηνείες, γλυκύτητα κι ένας άμεσος λυρισμός που αγκαλιάζει τα τραγούδια δίνοντας τους πρωτόγνωρες διαστάσεις.

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη μας καλούν σε αυτήν τη συναυλία για να απολαύσουμε πανέμορφα τραγούδια, που επιλέχθηκαν με φαντασία, αγάπη και πάθος.

Τραγούδια με μεθυστικούς χυμούς, ρυθμούς και μελωδίες: από συναισθηματικά φορτισμένες μπαλάντες έως τραγούδια εξωστρεφών διαθέσεων.

“Σκόνη και θρύψαλα”, “Δεν είσαι εδώ”, “Στους πέντε ανέμους” ,”Ο άγγελός μου”, “Κάθε φορά που με κοιτάζεις”, “Σ’ έχω ερωτευτεί”, “Λατέρνα”, “Εκατό φορές κομμάτια”, “Θες”, “Σβήσε το φεγγάρι”, “Κάποιες φορές” αλλά και τραγούδια των Leonard Cohen , Aerosmith, Rolling Stones, Donna Summer ,Γιώργου Δημητριάδη, Αντώνη Μιτζέλου, και άλλων.

Ένας δημιουργικός διάλογος μεταξύ των μουσικών ειδών με το διακριτό ύφος του Στέφανου Κορκολή και πολλές στιγμές απρόβλεπτης μαγείας καθώς οι μοναδικοί αυτοσχεδιασμοί του φέρουν πάντα το στοιχείο της έκπληξης.

Ελάτε στο CT Garden να απολαύσετε μουσική με άποψη, σπιρτάδα και ενέργεια που απλώνεται με φυσικότητα, ωριμότητα και ενθουσιασμό, αξιοποιώντας πλήθος αναφορών.

Όλα ενώνονται σε ένα πρόγραμμα με κύρια πρόθεση ακροατές και μουσικοί να γίνουν ένα!

Συντελεστές

Σοφία Μανουσάκη: τραγούδι

Στέφανος Κορκολής: πιάνο / τραγούδι

Αχιλλέας Διαμαντής: κιθάρες / τραγούδι

Βασίλης Δεφίγγος: πνευστά / κρουστά

Ρόλή Γιαμοπούλου: ντραμς / τραγούδι

Βίκτωρ Κουλουμπής: μπάσο

Σάββας Ρακιντζάκης: πλήκτρα / ακορντεόν / τραγούδι

Νίκος Γαγγάδης: κιθάρες / τραγούδι

Δημήτρης Δημητριάδης, Μανώλης Καλλίτσης: Ηχοληψία

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 42 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 32 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 22 ευρώ – (φοιτητικό – ανέργων 18 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 15 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

AMEA: 12 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com, www.ct.gr

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 – METALLICA Tribute by SCREAM INC

Ζήστε μια βραδιά με τα τραγούδια του καλύτερου ίσως συγκροτήματος Heavy Metal μουσικής στο κόσμο! Οι Metallica, το συγκρότημα με τα 8 βραβεία Γκράμι και πωλήσεις συνολικά 150 εκατομμυρίων άλμπουμ παγκοσμίως, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα heavy metal συγκροτήματα στην ιστορία, ενώ γενικά κατατάσσεται έβδομο, με βάση τις πωλήσεις, στην αμερικανική μουσική βιομηχανία.

Οι μοναδικοί Scream Inc αποτελούν την καλύτερη Metallica Tribute Band. Δημιουργήθηκαν το 2002 και εδώ και 10 χρόνια παρουσιάζουν ένα εντυπωσιακό show που αναπαριστά μια αυθεντική συναυλία των Metallica. Το πάθος, οι μοναδικές ερμηνείες και η δύναμη της μπάντας την έκαναν αμέσως διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Η παράσταση METALLICA by SCREAM INC έκανε πρεμιέρα το 2017 στο Λονδίνο και από τότε ταξίδεψε σε πάνω από 30 χώρες ενώ το έχουν αποθεώσει πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

Ζήστε μια βραδιά με τα τραγούδια των Metallica από την καλύτερη Tribute band αφιερωμένη στο σπουδαίο αμερικανικό συγκρότημα.

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου CT: Μαρκέλλα Καζαμία, 6946507792

CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

METALLICA.!! Με τους SCREAM INC!!!

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 20€

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ, ΑΝΕΡΓΩΝ: 17€

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: www.more.com

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 – Πίτσα Παπαδοπούλου

«Έρωτά μου αγιάτρευτε» – Μεγάλα τραγούδια του ανεκπλήρωτου έρωτα

Μουσικό σύνολο Μαΐστρος – Καλλιτεχνική διεύθυνση: Πάνος Δημητρακόπουλος

Η «ιέρεια του σεβντά», των τραγουδιών του ανεκπλήρωτου έρωτα, η κορυφαία εκπρόσωπος του είδους, Πίτσα Παπαδοπούλου, έρχεται για πρώτη φορά στο CT Garden για μια μοναδική συναυλία.

Μια από τις δημοφιλέστερες Ελληνίδες τραγουδίστριες που βρίσκεται για μισό αιώνα σταθερά στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τραγουδιού.

Θυσιάστηκα, Έρωτά μου αγιάτρευτε, Μη μιλάς, Θα κάνω ότι μου αρέσει, Κόψε κάτι, Θα τα βροντήξω, Γκρέμιστα, Πού πάει η αγάπη όταν φεύγει είναι μερικοί τίτλοι από τα πολλά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει κι έχουν σφραγίσει κεφάλαια της ζωής μας.

Μαζί της οι κορυφαίοι σολίστες του μουσικού συνόλου Μαΐστρος, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Πάνου Δημητρακόπουλου και εξαιρετικές ερμηνεύτριες της νεότερης γενιάς.

Συμμετέχουν αλφαβητικά:

Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, Μαριάννα Παπαμακαρίου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Ασπασία Στρατηγού, Αγγελική Χατζηβασιλείου

Καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής: Μιχάλης Κουμπιός

Πάνος Δημητρακόπουλος: καλλιτεχνική διεύθυνση, κανονάκι

Δημήτρης Εμμανουήλ: κρουστά

Διονύσης Θεοδώσης: κλαρίνο

Νίκος Μέρμηγκας: ενορχηστρώσεις, μουσική διεύθυνση λάφτα, μπουζούκι, κιθάρα

Κώστας Μερετάκης: κρουστά

Μιχάλης Παπαδάκης: πιάνο, πλήκτρα

Γιώργος Σούκουλης: μπουζούκι

Δημήτρης Τσεκούρας: Κοντραμπάσο

Σχεδιασμός Ήχου: Νίκος Κόλλιας

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

CT GARDEN FESTIVAL

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 27 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 22 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 17 ευρώ – (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 15 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

AMEA: 12 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com & www.ct.gr

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 – Μανώλης Λιδάκης

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΤΟΝΙΑΣ – ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ

ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ!

Ο Μανώλης Λιδάκης μετά από μακροχρόνια αποχή από τις ζωντανές εμφανίσεις έρχεται για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο CT Garden.

Με τα υπέροχα τραγούδια του που όλοι αγαπήσαμε και σημάδεψαν τις στιγμές μας όπως: «Το τελευταίο ποτηράκι», «Εγώ με την αγάπη μάλωσα», «Ούτε που ρώτησα», «Χαλκίδα», «Φύλλα αλκαλικά», «Νιώσε με», «Άστρα μην με μαλώνετε», «Αρετούσα», «Και καρτερώ», «Για να σε συναντήσω», «Με τα φτερά του έρωτα», «Ο γλάρος», «Δεν είσαι πουθενά» αλλά και από τη νέα του δισκογραφική δουλειά «Κύριες…τα σέβη μου», αφιέρωμα σε μεγάλα γυναικεία τραγούδια (Μαρκίζα, Και εγώ σαν πόλη, Η σκιά μου και εγώ κ.α.)

Τραγούδια που έρχονται να φωτίσουν τις καλοκαιρινές μας νύχτες. Ο Μανώλης Λιδάκης ανοίγει τα φτερά του και μας παρασύρει σ’ ένα γοητευτικό ταξίδι. Με μια φωνή ‘‘από τα παλιά’’, ευγενική, ζεστή, εκφραστική, ατόφια σε συναίσθημα.

Μαζί του ο Θοδωρής Κοτονιάς, ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της γενιάς του, που με τα «Κλειδιά» του άνοιξε τις καρδιές όλων μας, αλλά και η Σαββέρια Μαργιολά που μας ταξίδεψε με την τρυφερή ερμηνεία της στο «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις».

Παίζουν οι μουσικοί:

Νίκος Παπαναστασίου: Πιάνο, ακορντεόν, ενορχηστρώσεις

Βαγγέλης Ζαρμπούτης: Μπουζούκι

Βασίλης Ραψανιώτης: Βιολί

Μιχάλης Ατσάλης: Κιθάρα

Νίκος Γύρας: Κοντραμπάσο

Θανάσης Αρχανιώτης: Τύμπανα

Κώστας Κυριακίδης: Ηχοληψία

CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 27 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 22 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 17 ευρώ – (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 14 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

AMEA: 12 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com, www.ct.gr

Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 – Majesty QUEEN «We Will Rock You..»

Πάνω από 500.000 θεατές σε όλο τον κόσμο έχουν απολαύσει ένα από τα πιο επιτυχημένα αφιερώματα όλων των εποχών. Εσύ θα το χάσεις;

Το Majesty Queen είναι το αυθεντικό Βρετανικό musical tribute για τους Queen.

Όπως το χαρακτήρισαν κοινό και κριτικοί είναι «Ένα από τα καλύτερα αφιερώματα στον κόσμο για ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο».

Κι αυτό γιατί στο Majesty Queen πρωταγωνιστής είναι ο μουσικός και ηθοποιός Seth Daniels, ο οποίος φημίζεται για την μοναδική του ενέργεια πάνω στη σκηνή και τις σπουδαίες φωνητικές του δυνατότητες. Με την σχολαστική του ματιά και την αγάπη του για την λεπτομέρεια, ξαναφέρνει για λίγο τον Φρέντι μπροστά μας, με τρόπο που κανένας άλλος καλλιτέχνης αφιερώματος δεν έχει κάνει πριν.

Το Majesty Queen εδώ και μια δεκαετία κάνει τον γύρο του κόσμου και ενθουσιάζει όλους τους θαυμαστές του μοναδικού ροκ συγκροτήματος που μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ροκ μουσικής, τον ανεπανάληπτο Φρέντι Μέρκιουρι που ξεχώριζε όχι μόνο για την φωνή του, αλλά και για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, με την οποία κατάφερε να συνδυάσει θεατρικότητα, ερμηνεία και ταλέντο.

To Majesty Queen είναι ένα δίωρο show αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα αλλά και στην ψυχή της μεγάλης αυτής μπάντας, σε έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή. Άλλωστε μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία.

Το αφιέρωμα στους Queen δημιουργήθηκε από ανθρώπους λάτρεις του συγκροτήματος οι οποίοι βασίζονται στις iconic εμφανίσεις των queen. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι, αυτός είναι ο δικός τους μοναδικός τρόπος να αποδώσουν φόρο τιμής στο θρυλικό συγκρότημα και ταυτόχρονα επηρεασμένοι από τα τόσο διαφορετικά λάιβ μεταξύ τους που προσέφεραν οι queen ευελπιστούν κάθε φορά να προσφέρουν στο κοινό τους μία διαφορετική εμπειρία! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές από κοινό και κριτικούς το πιο επιτυχημένο αφιέρωμα όλων των εποχών!

Το ελληνικό κοινό αγαπούσε, αγαπάει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει για πολύ ακόμα να αγαπάει το θρυλικό συγκρότημα. Όλες οι επισκέψεις του αφιερώματος στην Αθήνα βρήκαν ένα κατάμεστο στάδιο να λικνίζεται και να τραγουδάει παθιασμένα τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν! Κανείς δε θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αφιέρωμα σε αυτό το συγκρότημα και να αγκαλιαστεί τόσο όμορφα από τους διαχρονικά φανατικούς οπαδούς του όπως συμβαίνει με το Majesty Queen!

Για άλλη μία φορά λοιπόν, το κοινό της Αθήνας θα ζήσει μία μαγευτική εμπειρία κάτω από το καλοκαιρινό φεγγάρι στον μοναδικό χώρο του CT Garden. Ατμοσφαιρικός χώρος, ωραίος φωτισμός, καλοκαιρινός ουρανός, παγωμένα ποτά υπό τους ήχους του Bohemian Rapsody θα συνθέσουν μία βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη!

Majesty QUEEN «We Will Rock You..»

Τρίτη 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

CT GARDEN by Christmas Theater

Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Λ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

VIP: 35 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 25 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 20 ευρώ (Φοιτητικό – Ανέργων 15 Ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ – ΟΡΘΙΩΝ: 15 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com, www.ct.gr

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024 – Χρήστος Δάντης & Κωνσταντίνος Χριστοφόρου

HOT SUMMER

Με ένα hot live πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, ο λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και παραγωγός Χρήστος Δάντης θα συναντήσει ξανά, μετά 20 ολόκληρα χρόνια, τον καλό του φίλο και αγαπημένο ερμηνευτή Κωνσταντίνο Χριστοφόρου στο CT Garden.

Μια σύμπραξη μοναδική, γεμάτη ενέργεια, δυναμική εξωστρέφεια και εκφραστική πληρότητα.

Δυο φωνές συναρπαστικές που υπόσχονται να μας ταξιδέψουν σε βαθιά συναισθήματα, χαρίζοντας σε όλους τους fans μια βραδιά αξέχαστη.

CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 27 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 22 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 17 ευρώ – (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 14 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

AMEA: 12 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com, www.ct.gr

Πέμπτη 18 Ιουλίου 2024 – Μίλτος Πασχαλίδης

Με ταξιδιάρικη διάθεση και πλοηγό την επικοινωνιακή του αμεσότητα, ο Μίλτος Πασχαλίδης – με τα εννέα sold out στο City Garden – έρχεται ξανά την Πέμπτη 18 Ιουλίου για μια ακόμη εκρηκτική συναυλία.

Ένας από τους πλέον δημιουργικούς τραγουδοποιούς της εποχής μας, με πλούσια και συνεχή προσωπική δισκογραφία και πολλές σημαντικές συνεργασίες. Χαρισματικός τραγουδοποιός, με 27 χρόνια πορείας, μεγάλες συναυλίες και πολλά αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια.

Στον Μίλτο Πασχαλίδη περισσεύει η ροκ διάθεση και την τέχνη του ως τραγουδοποιού υποστηρίζει, με τον καλύτερο τρόπο, η ολοκληρωμένη φωνή του.

Ας απολαύσουμε αυτό το ραντεβού με όλα τα αγαπημένα τραγούδια του Μίλτου και – όπως πάντα- με πολλά στοιχεία αυτοσχεδιασμού, εκπλήξεις και αυθορμητισμό!

Θύμιος Παπαδόπουλος: πνευστά

Πάρις Περυσινάκης: λύρα

Γιάννης Μπελώνης: πιάνο

Νίκη Γρανά: ακορντεόν, τραγούδι

Ηλίας Δουμάνης: τύμπανα

Μίμης Ντούτσουλης: μπάσο

Πασχάλης Κολέντσης: ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης: φωτισμοί

CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 27 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 22 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 17 ευρώ – (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 14 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

AMEA: 12 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com, www.ct.gr

Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024 – Παντελής Θαλασσινός & Γιάννης Νικολάου

«ΑΠΟΨΕ ΛΕΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ…»

Καλεσμένοι τους Λένα Αλκαίου, Απόστολος Βαλαρούτσος, Αντώνης Μιτζέλος, Αναστασία Μουτσάτσου και Ειρήνη Χαρίδου.

O Παντελής Θαλασσινός κι ο Γιάννης Νικολάου έρχονται στο CT Garden Festival αποφασισμένοι να μας χαρίσουν μια ανεπανάληπτη βραδιά.

Με τα κοινά τους τραγούδια από τους Λαθρεπιβάτες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή κι όλες τις προσωπικές τους επιτυχίες.

Μαζί με φίλους, άφθονο κέφι και νεανικό ενθουσιασμό.

Κι όταν σημάνουν τα μεσάνυχτα και παίξουν το τελευταίο τους τραγούδι τότε είναι η δική σας σειρά…

Όσοι έρθετε στην συναυλία και παίζετε κιθάρα, πάρτε την μαζί σας. Γιατί, τη βραδιά αυτή δεν θα κοιμηθούμε θα παίζουμε ως το πρωί και θα πάμε κατευθείαν για δουλειά…

Μπορεί και να είναι η πιο όμορφη νύχτα της ζωής σας!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: τύμπανα

ΑΠΟΣΤΟΛOΣ ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ: κιθάρες

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ: ηλεκτρικό μπάσο

ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: κανονάκι

ΤΑΣΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ: μπουζούκι, τζουρά, κιθάρα

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: ηλεκτρικό πιάνο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΙΠΗΣ: κρουστά

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΡΓΩΝΗΣ: βιολί

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ: σχεδιασμός ήχου

CT GARDEN FESTIVAL – ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ: 27 ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 22 ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 17 ευρώ – (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

Γ ΖΩΝΗ: ΟΡΘΙΩΝ 14 ευρώ (φοιτητικό – ανέργων 12 ευρώ)

AMEA: 12 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700)

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 2117701700, PUBLIC, www.more.com, www.ct.gr