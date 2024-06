Αυτά είναι τα σημεία στα οποία ξεχνάτε να βάλετε αντηλιακό

Το αντηλιακό δεν είναι πλέον εκείνο το προϊόν που σας έβαζε η μαμά σας το καλοκαίρι στην παραλία και άφηνε αυτά τα αντιαισθητικά λευκά υπολείμματα.

Είναι ο καλύτερός σας φίλος, για να προστατευτείτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου. Αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να ξεχνάτε να το εφαρμόζετε καθημερινά -ειδικά τώρα που η ηλιοφάνεια γίνεται πιο έντονη.

Φυσικά, αυτό συνεπάγεται να το ανανεώνετε κάθε δύο ώρες, για να διατηρήσετε αυτήν την «ασπίδα» προστασίας από τον ήλιο.

Οι ειδικοί προτείνουν να εφαρμόζετε το αντηλιακό καθημερινά και να το ανανεώνετε και μέσα στη μέρα. Η συνεχόμενη έκθεση στον ήλιο γίνεται ολοένα και πιο επιβλαβής με τα χρόνια προκαλώντας φωτογήρανση.

Μάλιστα, έως και το 80% των ακτινών του ηλίου μπορεί να περάσει μέσα από τα σύννεφα, και αυτό ακριβώς αναδεικνύει τη σημασία να φοράτε την αντηλιακή σας κρέμα ακόμη και σε μια συννεφιασμένη μέρα.

Αντηλιακό παντού

Επίσης, σύμφωνα με δερματολόγους, είναι μια κοινή παρανόηση ότι δε χρειάζεται να φοράτε αντηλιακό όταν βρίσκεστε σε εσωτερικούς χώρους.

Το γυαλί από ορισμένα παράθυρα μπορεί να μπλοκάρει τις ακτίνες UVB -μένουν στην επιφάνεια του δέρματος και παράγουν τη μελανίνη-, αλλά όχι τις UVA, οι οποίες μπορούν να διεισδύσουν αρκετά κάτω από τις επιφανειακές στοιβάδες της επιδερμίδας και είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στη φωτογήρανση, ακριβώς γιατί καταστρέφουν τα κύτταρα που βρίσκονται βαθύτερα στο δέρμα και παράγουν το κολλαγόνο και την ελαστίνη.

Επομένως, εάν κάθεστε κοντά στο παράθυρο στο γραφείο ή είστε δίπλα σε ένα παράθυρο στο γυμναστήριο, στην πραγματικότητα εκτίθεστε στις ακτίνες UVA και χρειάζεστε επειγόντως αντηλιακή προστασία.

Last but not least, να έχετε υπόψη πως πρέπει να φοράτε το αντηλιακό σας σε όποιο σημείο του προσώπου εκτίθεται στον ήλιο. Υπάρχουν, όμως, συγκεκριμένες περιοχές που συχνά αμελούνται. Ποιες είναι αυτές; Δείτε παρακάτω.

Αυτιά

Πολλές φορές πιστεύετε πως όταν κάθεστε στον ήλιο, τα αυτιά σας δεν παθαίνουν τίποτα. Είναι όμως άλλη μία περιοχή του προσώπου που εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε φορά που βάζετε αντηλιακό στο πρόσωπο, εφαρμόστε το και στα αυτιά. Θα πάρει μόλις λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω.

Χείλη

Τα χείλη είναι άλλο ένα σημείο του προσώπου που χρειάζεται αντηλιακή προστασία, προκειμένου να μην ερεθιστούν και τελικά να μη «σκάσουν». Προτιμήστε ένα lip balm με δείκτη προστασίας 30 ή και παραπάνω για να τα προστατεύσετε.

Κάτω από τα μάτια & στα βλέφαρα

Επειδή το αντηλιακό συχνά αφήνει λευκά υπολείμματα όταν το απλώνουμε, είμαστε απρόθυμοι να το χρησιμοποιήσουμε κάτω από τα μάτια μας, αλλά αυτή είναι μια περιοχή του προσώπου που χρειάζεται αντηλιακή προστασία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.

Είναι απαραίτητο να προσφέρουμε επιπλέον προστασία σε εκείνα τα σημεία, που το δέρμα είναι λεπτό. Η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια και τα χείλη είναι απίστευτα ευαίσθητη και άρα πιο επιρρεπής σε ηλιακές βλάβες. Όταν, λοιπόν, βάζετε αντηλιακό προσθέστε μια επιπλέον μικρή ποσότητα κι εφαρμόστε την με απαλές και ταμποναριστές κινήσεις κάτω από τα μάτια και στα βλέφαρα. Εναλλακτικά, ένα concealer με SPF μπορεί να προστατεύσει εξίσου την περιοχή.

Πηγή: GRACE