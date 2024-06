Στόχος του Ισραήλ έγινε το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στη βόρεια Γάζα. Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα άτομα, ανάμεσά τους και η αδερφή του. Τον Απρίλιο το Ισραήλ είχε σκοτώσει επίσης τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια του Χανίγια.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ενώ δύο καταφύγια της UNRWA στην πόλη της Γάζας επλήγησαν από φονικά πλήγματα.

Ο Νετανιάχου λέει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί ακόμη και αν συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς. Η παλαιστινιακή ομάδα σημείωσε ότι τα σχόλιά του δείχνουν ότι απορρίπτει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός που κατέθεσε ο πρόεδρος Μπάιντεν.

Ισραηλινοί έποικοι έβαλαν φωτιά σε παλαιστινιακής ιδιοκτησίας εκτάσεις κοντά στο χωριό Κούσρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσαν κάτοικοι στο Al Jazeera.

Το χωριό, νότια της Ναμπλούς, είναι ένα από τα πολλά στην περιοχή που έχουν γίνει στόχος.

Οι έποικοι έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους εναντίον Παλαιστινίων νότια της Ναμπλούς, ανατολικά της Ραμάλα και νότια της Χεβρώνας τους τελευταίους μήνες. Ο ΟΗΕ έχει καταγράψει 968 επιθέσεις μόνο τους τελευταίους εννέα μήνες.

Επιπλέον, τουλάχιστον 553 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 137 ανηλίκων, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις εποίκων και ισραηλινών δυνάμεων από τις 7 Οκτωβρίου.

Η ισραηλινή εφημερίδα Hayom αναφέρει ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να διατηρήσει την εκκένωση των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ το καλοκαίρι.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν μετεγκατασταθεί σε ξενοδοχεία μακριά από το βόρειο τμήμα λόγω της κλιμάκωσης των διασυνοριακών επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αναμένεται να παραμείνουν εκεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς αυξάνονται οι φόβοι για ενδεχόμενο ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Παλαιστίνιοι μαχητές πραγματοποίησαν τουλάχιστον επτά ξεχωριστές επιθέσεις με ρουκέτες κατά του ισραηλινού εδάφους από τη Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα, αναφέρουν παρατηρητήρια πολέμου

Παλαιστίνιοι μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ εκτόξευσαν ρουκέτες προς πέντε ισραηλινές πόλεις, ενώ ρουκέτες εκτοξεύθηκαν επίσης προς δύο ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο εσωτερικό του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, αναφέρουν το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) και το Critical Threats Project (CTP).

Τα ισραηλινά συστήματα αεράμυνας αναχαίτισαν άλλα δύο πυρά ρουκετών – μία εκτοξεύθηκε από τη Ράφα στα νότια και μία άλλη από τη βόρεια Γάζα, ανέφεραν οι αμυντικές δεξαμενές σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ στην τελευταία τους ενημέρωση για το πεδίο της μάχης.

Αναφερθήκαμε σε μια διεθνή έρευνα για τα μέσα ενημέρωσης που διαπίστωσε ότι τα πυρά ισραηλινών αρμάτων ήταν πιθανότατα πίσω από ένα χτύπημα στο γραφείο του πρακτορείου ειδήσεων AFP στην πόλη της Γάζας.

Η έρευνα σημείωσε και άλλα παραδείγματα όπου «live μεταδόσεις» φάνηκε να έχουν στοχοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης στα γραφεία της Παλαιστινιακής Ομάδας Μέσων Ενημέρωσης (PMG) μόλις μία ώρα πριν από το χτύπημα στο γραφείο του AFP.

Όπως και το AFP, το PMG είχε κάνει ζωντανή μετάδοση του πολέμου για πελάτες, μεταξύ των οποίων και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ένας από τους δημοσιογράφους του PMG τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση.

Μια προηγούμενη έρευνα του AFP διαπίστωσε ότι ένα ισραηλινό τανκ ήταν πιθανότατα πίσω από μια επίθεση εναντίον δημοσιογράφων στο νότιο Λίβανο, κατά την οποία σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος του Reuters Issam Abdallah, 37 ετών και τραυματίστηκε σοβαρά ένας φωτογράφος του AFP. Το Al Jazeera μετέδιδε ζωντανά από την ίδια τοποθεσία την ώρα της επίθεσης.

Οι ισραηλινές αρχές μπλόκαραν επίσης πρόσφατα για λίγο τη ζωντανή ροή του πρακτορείου ειδήσεων AP τον περασμένο μήνα, σημειώνεται στην έρευνα.

Η Irene Khan, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, δήλωσε ότι τα πλάνα από τη ζωντανή ροή θα μπορούσαν να αποτελέσουν «κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία» σε έρευνες για πιθανά εγκλήματα πολέμου.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι εξαπέλυσε επίθεση εναντίον «τρομοκρατικών στόχων» στον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι (σ.σ στην επίθεση σκοτώθηκαν τουλάχιστον δέκα μέλη της οικογένειας του Χανίγια).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η επίθεση σχετίζεται με πληροφορίες για τους ομήρους.

Σε όσα λέει ο στρατός δεν υπάρχει καμία αναφορά σε δολοφονία μελών της οικογένειας Χανίγια.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και του είπε: «τα μάτια των εχθρών και των φίλων μας παρακολουθούν τη σχέση μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ – πρέπει να επιλύσουμε γρήγορα τα θέματά μας, έτσι θα πετύχουμε τους στόχους μας και θα αποδυναμώσουμε τους εχθρούς μας».

Μια παλαιστινιακή ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το 12χρονο που πυροβολήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στις 14 Ιουνίου και πέθανε στο νοσοκομείο της Ραμάλα το Σάββατο.

Το θύμα Mohammad Morad Ahmad Hoshiyeh επέστρεφε στο σπίτι του από την προπόνηση ποδοσφαίρου όταν πυροβολήθηκε στην κοιλιά από ισραηλινούς στρατιώτες στις 18:30 στις 14 Ιουνίου κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Amari στη Ραμάλα.

Ο 12χρονος πυροβολήθηκε σε απόσταση 70 έως 90 μέτρων από ισραηλινό στρατιώτη που βρισκόταν μέσα σε θωρακισμένο στρατιωτικό όχημα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οργάνωση Defense for Children International – Palestine.

Η οργάνωση ανέφερε ότι 135 παιδιά έχουν πλέον σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις και τους εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου.

«Κατά τη διάρκεια αυτών των εισβολών, οι ισραηλινές δυνάμεις καταφεύγουν συστηματικά σε σκόπιμη θανατηφόρα βία σε καταστάσεις που δεν δικαιολογούνται από το διεθνές δίκαιο και δεν καταβάλλουν καμία προσπάθεια για αμερόληπτη έρευνα» στη συνέχεια, ανέφερε η οργάνωση.

«Όλοι οι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, θεωρούνται στόχοι», πρόσθεσε.

