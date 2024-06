Ο Φλοριάν Σέιμπελ, ένας πρώην πιλότος ελικοπτέρων στον γερμανικό στρατό θέλει να προμηθεύσει την Ουκρανία και την Ευρώπη με πλήρως αυτόνομα drones.

Όπως αναφέρει το Politico, ο 44χρονος Σέιμπελ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Quantum Systems, μιας εταιρείας με έδρα το Μόναχο, η οποία διαθέτει μεταξύ των επενδυτών της τον «μάγο» της Silicon Valley, Πίτερ Τιλ. Η εταιρεία του κατασκευάζει αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιήθηκαν από την Ουκρανία για την απόκρουση της ρωσικής εισβολής.

Η αριθμητική διαφορά μεταξύ των στρατών των δημοκρατικών χωρών και εκείνων της Κίνας και της Ρωσίας, είπε, θα καταστήσει αναγκαία την εξάρτηση από τα ρομπότ «για να αντιμετωπίσουμε τον μειωμένο αριθμό των μαχητών μας».

Ο Σέιμπελ έχει ιδρύσει την Stark Defense για να επικεντρωθεί σε επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μπορούν να λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Αν και είπε ότι η εταιρεία πήρε το όνομά της από την Άρια Σταρκ, μια ηρωίδα από τη σειρά βιβλίων φαντασίας «A Song of Ice and Fire» και την τηλεοπτική μεταφορά της «Game of Thrones», παραπέμπει επίσης στον υπερήρωα Ironman, στα κόμικς της Marvel, ο οποίος έχει το όνομα Τόνι Σταρκ.

Η αποστολή της Stark, δήλωσε ο Σέιμπελ στο Politico, είναι να «φέρει τα πάνω κάτω στην αμυντική βιομηχανία και να κατασκευάσει αυτόνομα συστήματα, στην ξηρά, στο νερό, στην επιφάνεια», όλα με επιθετικές δυνατότητες.

Ο ερχομός της Stark πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη καμπή για τις αποφάσεις που αφορούν τα αυτόνομα drones και οπλικά συστήματα. Με τις γεωπολιτικές εντάσεις να έχουν φτάσει στο ζενίθ, την επιδέξια χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία να απασχολεί τα πρωτοσέλιδα και την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης να γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη, στρατιωτικές δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία εξετάζουν με ζήλο την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων.

Σέιμπελ: Γιατί τα αυτόνομα drones είναι το μέλλον

Περίπου 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Quantum Systems πετούν ήδη στην Ουκρανία και άλλα 800 θα παραδοθούν τον Αύγουστο, σύμφωνα με συμφωνία που υπεγράφη κατά τη διάρκεια αποστολής που οργάνωσε τον Απρίλιο ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. Η Quantum ανοίγει επίσης ένα εργοστάσιο στην Ουκρανία.

Η ανάπτυξη τεχνικών παρεμβολής από τη Ρωσία ικανών να εμποδίζουν τα μη επανδρωμένα οχήματα να προσανατολίζονται ή να επικοινωνούν με τους πιλότους έπεισε τον Σέιμπελ ότι τα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα οποία η Ουκρανία βασιζόταν επί μακρόν χάνουν πλέον το πλεονέκτημά τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία που γνωρίζει μεγάλη άνθιση και είναι σε θέση να εντοπίζει μοτίβα και να λαμβάνει αποφάσεις, αποτέλεσε σωσίβιο. Χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα τσιπ της Nvidia τα αυτόνομα drones της Quantum System μπορούν να κινούνται αυτόνομα στο πεδίο της μάχης και να εντοπίζουν στόχους χωρίς να εξαρτώνται από το GPS ή έναν ανθρώπινο χειριστή. Μπορούν ακόμη να πετάξουν μόνα τους σε μια τοποθεσία χωρίς παρεμβολές και να στείλουν πίσω προτεινόμενους ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους για πλήγματα πυροβολικού.

Η τελική απόφαση εξακολουθεί να ανήκει στους Ουκρανούς στρατιώτες, ακολουθώντας ένα μοντέλο γνωστό ως «human-in-the-loop», που σημαίνει ότι οι διαταγές που οδηγούν σε θάνατο αντιπάλων πρέπει να λαμβάνονται από ανθρώπους και όχι από μηχανές.

Αλλά ο Σέιμπελ πιστεύει ότι αυτός ο κανόνας θα πρέπει να αλλάξει. «Αν δεν μπορούν να στείλουν πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα στην εξελικτική τους πορεία: Να αναγνωρίζουν τα ίδια τους στόχους, να τους ταξινομούν ως φίλους ή εχθρούς και να τους χτυπούν».

Θεωρεί μάλιστα ότι κόστος της μη ανάπτυξης όπλων ικανών να το κάνουν αυτό είναι να ξεκινήσουμε τον επόμενο πόλεμο ως αουτσάιντερ. «Αν δεν θέλουμε τα παιδιά μας να πολεμήσουν κινεζικά πολεμικά ρομπότ στο μέλλον, πρέπει να ξεκινήσουμε και να εργαστούμε εμείς οι ίδιοι πάνω σε πολεμικά ρομπότ», δήλωσε.

Πηγή: ΟΤ