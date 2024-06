Παλαιστής έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα στο ρινγκ και εκείνη αρνήθηκε – Δείτε το βίντεο

Ένας Τσέχος παλαιστής του ΜΜΑ θεώρησε καλή ιδέα να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του μέσα στο ρινγκ μετά από μία ήττα του σε αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Τσέχος Lukas Bukovaz έκανε πρόταση γάμου στη φίλη του μπροστά σε 20.000 θεατές μετά την ήττα του. Η αμήχανη στιγμή ήρθε αμέσως μετά την ήττα του Τσέχου στον αγώνα του τουρνουά Clash of the Stars στην Τσεχία.

Το βίντεο, που γυρίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, δείχνει τον παλαιστή να γονατίζει και να βγάζει ένα δαχτυλίδι, ενώ η φίλη του στέκεται μπροστά του.

Μετά από λίγα λεπτά, εκείνη μιλάει σε ένα μικρόφωνο και απορρίπτει την πρότασή του, ενώ το κοινό ξεσπά σε ένα μείγμα ζητωκραυγών και αποδοκιμασιών.

«Μετά από όλα όσα συνέβησαν μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα», είπε και πρόσθεσε: «Λέω όχι».

Η νεαρή γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Bukovaz την είχε απατήσει και ανέφερε το όνομα της άλλης γυναίκας μπροστά στο πλήθος.

Ο παλαιστής κοιτάζει κάτω, συντετριμμένος, καθώς ένα άτομο έξω από το ρινγκ προσπαθούσε να βρέξει τη νεαρή γυναίκα με νερό.

