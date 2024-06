Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Αϊόβα των ΗΠΑ, όταν γέφυρα τρένου κατέρρευσε στον ποταμό ύστερα από εκτεταμένες πλημμύρες στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, μια σιδηροδρομική γέφυρα μεταξύ North Sioux City, South Dakota και Sioux City, Iowa έσπασε στη μέση με μέρος της να πέφτει στο ποτάμι Big Sioux λόγω μεγάλων πλημμυρών.

Ισχυρές βροχοπτώσεις επικρατούν σε όλη την περιοχή, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαρές πλημμύρες στη πόλη North Sioux.

Η γέφυρα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής Sioux Falls, καθώς τα τρένα περνούν καθημερινά από το σημείο μεταφέροντας σιτηρά και άλλα βαριά υλικά.

🚨BREAKING: MORE photos showing the Collapsed Train Bridge in the Big Sioux River due to major flooding. The bridge sits between North Sioux City, South Dakota & Sioux City, Iowa.

🚨BREAKING: A Train Bridge between North Sioux City, South Dakota & Sioux City, Iowa has broke in half with part of the bridge in the Big Sioux River due to major flooding!

LSC Viewer: Jonni Jean Mills pic.twitter.com/b5w5PRatLF

— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) June 24, 2024