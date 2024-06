Μπάρτλεϊ: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα μπω στην οικογένεια του ΠΑΟΚ» (vid)

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είναι από τις πρώτες κινήσεις της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, με τον 30χρονο γκαρντ να έρχεται στη χώρα μας για να δώσει πολύτιμες βοήθειες στην περιφέρεια του Δικεφάλου του βορρά.

Ο Αμερικανός με βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, αναφέροντας πως είναι ενθουσιασμένος που θα μπει στη οικογένεια του Δικεφάλου.

«Μόνο καλά λόγια έχω για τον ΠΑΟΚ. Είμαι ενθουσιασμένος που θα μπω σε αυτήν στην οικογένεια. Ανυπομονώ να έρθω εκεί και να γίνω κομμάτι αυτού του νέου κεφαλαίου.

Άκουσα ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα και ανυπομονώ να γίνω μέρος όλου αυτού και να αρχίσουμε».

It’s @thefrankyb_24 checking in and he can’t wait to join the #PAOKfamily ⏳#PAOK ⚪️⚫️#frankbartley 🏀#newseason 🔜 pic.twitter.com/0UlN02OExW

— PAOK BC (@PAOKbasketball) June 23, 2024