Ο αριθμός των Αιγύπτιων που έχασαν τη ζωή τους συμμετέχοντας στο Χατζ, το ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα στη Μέκκα, εν μέσω ακραίας ζέστης, ανήλθε σε 672 ενώ άλλοι 25 προσκυνητές αγνοούνται, όπως είπαν σήμερα στο Reuters πηγές ασφαλείας και ιατρικές πηγές.

Μια μονάδα διαχείρισης κρίσεων που είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση της κατάστασης ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση ότι ανέστειλε τις άδειες 16 τουριστικών γραφείων και τα παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές κατηγορώντας τα ότι ευθύνονται για θανάτους κυρίως προσκυνητών που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια για να ταξιδέψουν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Egypt revokes licenses of 16 tourism companies and refers managers to prosecutor over illegal Hajj pilgrimages, PM Madbouly announces.https://t.co/vGi4z7kI64#maghrebinsider pic.twitter.com/g4mTlszWLg

— Maghreb Insider (@MaghrebInsiderr) June 23, 2024