«Πρόταση της ΑΕΚ για τον Κοϊτά της Σεντ Τρούιντεν» (pic+vids)

Το αριστερό άκρο της επίθεσης είναι μία θέση για την οποία η ΑΕΚ θα κάνει μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι ώστε μαζί με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να έχει ένα δυνατό δίδυμο. Εξάλλου, ο Ροδόλδο Πιζάρο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο δεν θα συνεχίσει στην Ένωση τη νέα σεζόν.

«Η ΑΕΚ θα ήθελε να τον αποκτήσει και έκανε συγκεκριμένη πρόταση για τον πρώτο σκόρερ της Σεντ Τρούιντεν. Ωστόσο προς το παρόν υπάρχει διαφορά. Ο Κοϊτά έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Greek interest for 🇲🇷 Aboubakary Koita.

AEK would love to sign him and came up with a concrete offer. But for now, there’s still a big gap between what STVV want and AEK are offering.

— SuperSub – Jupiler Pro League Fan Page (@SupersubJPL) June 22, 2024