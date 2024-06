Ο πρώην πρεσβευτής της Κιργιζίας στο Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία, Καϊράτ Οσμονάλιεφ, κατά την ομιλία του σε διεθνή διάσκεψη στη Σούσα (Αζερμπαϊτζάν), τόνισε την ανάγκη εμβάθυνσης της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης των τουρκικών κρατών στον τομέα της περιφερειακής ασφάλειας, δηλαδή την ανάγκη δημιουργίας ενός περιφερειακού συστήματος ασφαλείας ανάλογου με το ΝΑΤΟ ή το CSTO (διακυβερνητική στρατιωτική συμμαχία στην οποία ανήκουν η Ρωσία, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν), σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak.

«Στις παρούσες συνθήκες, είναι καιρός να τεθεί το ζήτημα της συγκρότησης ενός συστήματος ασφαλείας για τον τουρκικό κόσμο, με το οποίο η ασφάλεια κάθε χώρας θα γίνει το κλειδί για την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής μας.

»Με άλλα λόγια, εάν το συγκρίνουμε με τα υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα, τότε, μαζί με την τουρκική ΕΕ που εκπροσωπείται από τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών (στη φωτογραφία από turkicstates.org, επάνω, το λογότυπο), στο μέλλον πρέπει να σκεφτούμε τη δημιουργία ενός τουρκικού ΝΑΤΟ ή ενός τουρκικού CSTO ως αμυντικής ένωσης», αναφέρει η Yeni Safak, επικαλούμενη δήλωση του Καϊράτ Οσμονάλιεφ.

Ο Οργανισμός Τουρκικών Κρατών (OTS) περιλαμβάνει πέντε κράτη μέλη και δύο κράτη παρατηρητές. Μέλη της οργάνωσης είναι το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, η Τουρκία και το Ουζμπεκιστάν. Η Ουγγαρία και το Τουρκμενιστάν έχουν καθεστώς παρατηρητή.

Την είδηση αναπαράγουν και τουρκοκυπριακοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι περιλαμβάνουν και το ψευδοκράτος στις χώρες που μπορούν να ενταχθούν στο «τουρκικό» ΝΑΤΟ.

