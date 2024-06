1 στους 5 νέους πιστεύουν ότι η πολιτική απάθεια είναι λόγος να χαλάσει ένα ραντεβού

Νέα έρευνα από το Tinder αποκάλυψε τη σημασία της πολιτικής για τους νέους/νεες ελεύθερους/ες στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν βγαίνουν ραντεβού.

Η έρευνά δείχνει ότι το ένα τρίτο των ελεύθερων ατόμων στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι είναι σημαντικό το άτομο με το οποίο βγαίνουν να είναι εγγεγραμμένο στις εκλογές, ενώ το 21% είτε έχει τερματίσει μια σχέση είτε θα το έκανε αν ο σύντροφός τους δεν ήταν πολιτικά ενεργός. Πάνω από το ένα τρίτο (36%) δηλώνουν ότι αισθάνονται άνετα να συζητήσουν για πολιτική στο πρώτο ραντεβού.

«Στο Tinder υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να είναι ο πραγματικός τους εαυτός, ενώ αναζητούν ένα ταίρι στο Tinder, και για τους σημερινούς πολιτικά ενεργούς νέους, η έρευνα δείχνει ότι αυτό περιλαμβάνει το να είσαι ανοιχτός σχετικά με τις πεποιθήσεις σου και την πρόθεση ψήφου»

Επιπλέον, το 60% των νεαρών ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι το άτομο με το οποίο βγαίνουν ραντεβού θα πρέπει να σέβεται τις πολιτικές τους απόψεις, ποσοστό που αυξάνεται στο 65 % μεταξύ των νεαρών γυναικών.

Το 16% δήλωσε ότι θα ήταν πιο πρόθυμο να ψηφίσει αν είχε συνοδό ή φίλο που θα το συνόδευε στο εκλογικό τμήμα, ενώ το 26% παραδέχτηκε ότι το άτομο με το οποίο βγαίνει ραντεβού θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή του να ψηφίσει, με τους άνδρες να είναι πιο πιθανό να επηρεαστούν από ένα ταίρι (32%). Το 69 % των ερωτηθέντων σκοπεύει να ψηφίσει στις 4 Ιουλίου (Βουλευτικές εκλογές Ηνωμένου Βασιλείου).

«Give an X»

Σήμερα, το Tinder ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία με τη μη κομματική φιλανθρωπική οργάνωση My Life My Say, υποστηρίζοντας την εκστρατεία «Give an X» της ΜΚΟ, η οποία ενθαρρύνει τους νέους να συμμετάσχουν στις επερχόμενες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Από σήμερα, η κάρτα ‘Swipe Card’ εντός της εφαρμογής θα είναι ζωντανή στο Tinder στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 3 Ιουλίου 2024, κατευθύνοντας τους χρήστες του Tinder σε προσβάσιμες οδηγίες που θα τους βοηθήσουν να λάβουν μια τεκμηριωμένη απόφαση στις επερχόμενες εκλογές.

Η Laura Wilkinson-Rea, Διευθύντρια Επικοινωνίας από το Tinder, αναφέρει: «Στο Tinder υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να είναι ο πραγματικός τους εαυτός, ενώ αναζητούν ένα ταίρι στο Tinder, και για τους σημερινούς πολιτικά ενεργούς νέους, η έρευνα δείχνει ότι αυτό περιλαμβάνει το να είσαι ανοιχτός σχετικά με τις πεποιθήσεις σου και την πρόθεση ψήφου».

«Με περισσότερους από τους μισούς χρήστες του Tinder να είναι ηλικίας 18-25 ετών, ευαισθητοποιώντας τους μέσω της καμπάνιας «Give an X» της My Life My Say, στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες μας να νιώσουν ότι μπορούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε αυτές τις γενικές εκλογές».

*Με πληροφορίες από: Dazed | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Tαινία Φ.Λ.Ο.Μ.Π.Α.