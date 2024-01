«Contra Dating»: Μήπως ήρθε η ώρα να φλερτάρεις με κάποιον που δεν είναι ο «τύπος» σου;

Έχετε κολλήσει σε μια ρουτίνα όσον αφορά στα ραντεβού και δεν μπορείτε να βρείτε διέξοδο; Τότε ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε το «contra – dating»

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα γνωριμιών Plenty of Fish, η οποία επινόησε τον όρο, το contra-dating ορίζεται ως «γνωριμίες εκτός του συνηθισμένου «τύπου» σας».

«Singles που θέλουν να βγουν από το comfort zone»

Η συνεχής αναζήτηση συντρόφων με τα ίδια σωματικά χαρακτηριστικά, στοιχεία προσωπικότητας ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα μπορεί να περιορίσει τη γκάμα των γνωριμιών σας. Μπορεί να αποκλείετε κάποιους ποιοτικούς ανθρώπους για τους οποίους θα μπορούσατε να έχετε πραγματικά συναίσθημα χωρίς να το συνειδητοποιείτε.

Μια έρευνα του Plenty of Fish του 2023 σε Βρετανούς εργένηδες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 59% έχει επιδοθεί στο contra-dating. Το ένα τρίτο των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αλλάζει τα δεδομένα επειδή δεν είχε επιτυχία όταν έμενε στον τύπο του στο παρελθόν.

Ίσως να έλκεστε πάντα από το ίδιο τύπο ανθρώπου επειδή σας φαίνεται οικείος, αλλά ξανά και ξανά ανακαλύπτετε ότι στην πραγματικότητα δεν ταιριάζετε.

«Είναι σημαντικό να κάνετε μια ενδοσκόπηση και να καταδυθείτε βαθύτερα σε αυτό που ψάχνετε και στη συνέχεια να ρίξετε ένα ευρύτερο δίχτυ», δήλωσε η Gallagher.

«Για παράδειγμα, ίσως όλοι οι πρώην σας εργάζονταν στα οικονομικά, αλλά το πρόγραμμά τους συγκρουόταν πάντα με το δικό σας, με αποτέλεσμα ο χρόνος που περνούσατε μαζί να είναι ελάχιστος, οδηγώντας τελικά στο τέλος αυτών των σχέσεων.

Όταν σταματάτε και αναλογίζεστε ποιος ήταν ο κοινός παρονομαστής που σας τράβηξε σε αυτούς τους ανθρώπους, θα αναγνωρίσετε ότι ήταν περισσότερο οι ιδιότητες που διέθεταν, όπως το να είναι τακτικός και να έχει δυναμισμό, σε σχέση με το ότι εργάζονταν στον ίδιο τομέα».

Ο βαθύτερος προβληματισμός σχετικά με αυτά τα μοτίβα και η διαλεύκανση του τι πραγματικά αναζητάτε σε έναν σύντροφο θα σας βοηθήσει να βρείτε κάποιον «που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας», δήλωσε η Gallagher.

«Mη διαπραγματεύσιμα»

Η εκπαιδευτής σε θέματα σεξ και ραντεβού Myisha Battle, συγγραφέας του βιβλίου «This Is Supposed to Be Fun», δήλωσε στη HuffPost ότι της αρέσει η ιδέα του να βγαίνεις ραντεβού κόντρα στον τύπο σου και το συστήνει στους πελάτες της συνέχεια.

«Ενδέχεται να εγκλωβιστούμε σε αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε και χρειαζόμαστε και δεν αφήνουμε περιθώρια στους ανθρώπους να μας εκπλήξουν», δήλωσε η Battle. «Στο βιβλίο μου, ενθαρρύνω τους αναγνώστες να εγκαταλείψουν τις λίστες με τις ιδιότητες του πιθανού συντρόφου τους γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο».

Είναι αρκετά συνηθισμένο για τους ανθρώπους να περιορίζουν τα κριτήρια γνωριμιών τους με την πάροδο του χρόνου, «συχνά ως προστατευτικός μηχανισμό», δήλωσε η κοινωνική λειτουργός Nicole Saunders, ιδιοκτήτρια του Therapy Charlotte στη Βόρεια Καρολίνα.

«Ωστόσο, το μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να αγνοούν άτομα που εξακολουθούν να διαθέτουν τις βασικές ιδιότητες που αναζητούν σε έναν σύντροφο», δήλωσε η ίδια στη HuffPost.

«Υπάρχουν κάποια κριτήρια σε έναν πιθανό σύντροφο που ίσως να μην θέλετε να διαπραγματευτείτε – και το ποιες είναι αυτές οι συγκεκριμένες ιδιότητες διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Μείνετε πιστοί σε μερικά από τα πιο σημαντικά «μη διαπραγματεύσιμα» χαρακτηριστικά, δήλωσε η Saunders, αλλά προσπαθήστε να είστε πιο ελαστικοί σε άλλα θέματα.

Πώς να γνωρίσετε ανθρώπους διαφορετικούς από τον τύπο σας

Αν προσπαθείτε να γνωρίσετε ανθρώπους μέσω dating apps, αρχίστε με το να είστε πιο προσεκτικοί, συμβούλευσε η Battle, επειδή «οι εφαρμογές θα σας δείξουν περισσότερο αυτό που σας ταιριάζει, το οποίο μπορεί να είναι πολύ περιοριστικό».

«Παρατηρήστε αν υπάρχουν κάποια μοτίβα όσον αφορά τον τύπο των ανθρώπων στους οποίους κάνετε swipe αριστερά σε σχέση με εκείνους στους οποίους κάνετε swipe δεξιά» δήλωσε η Battle.

Όταν προσπαθείτε να γνωρίσετε νέους ανθρώπους από κοντά, η Saunders συνέστησε να κάνετε «κάτι λίγο πέρα» το comfort zone σας. Ίσως υπάρχουν δραστηριότητες, χόμπι ή μαθήματα για τα οποία πάντα ενδιαφερόσασταν, αλλά ποτέ δεν τα ακολουθήσατε. Τώρα είναι η ώρα να τους δώσετε μια ευκαιρία, είπε.

«Γίνετε μέλος μιας ομάδας πεζοπορίας, εγγραφείτε σε ένα μάθημα ξένων γλωσσών, δοκιμάστε μια νέα μορφή άσκησης ή επισκεφθείτε μια νέα εκκλησία», είπε η Saunders.

*Με πληροφορίες από Huffpost | Κεντρική φωτογραφία θέματος Gossip Girl