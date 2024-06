Πέθανε η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ

Η Γαλλίδα ηθοποιός Ανούκ Εμέ (Anouk Aimée) σπούδασε υποκριτική και μπαλέτο στο Παρίσι, το Λονδίνο και τη Μασσαλία. Άρχισε να παίζει στα δεκατέσσερα- κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990, όταν άλλες ηθοποιοί δυσκολεύονταν να βρουν ρόλους για «ώριμες» γυναίκες, η Εμέ γύριζε μια ταινία το χρόνο.

Η καριέρα της Eμέ μπορεί να χωριστεί χονδρικά σε τρεις φάσεις -την πρώιμη arthouse πρωτοπορία των δεκαετιών 1950 και 1960, στην οποία καθόρισε ένα νέο είδος σύγχρονης ηρωίδας, την περίοδο της διεθνούς σταροποίησης, και τη φάση της αφοσιωμένης γυναίκας, που ενδιαφέρεται λιγότερο για την παρουσία της στην οθόνη όσο για τη χρήση της θέσης της για να κάνει τη διαφορά στον κόσμο.

Anouk Aimée, actrice emblématique du cinéma français et international, est morte à 92 ans. Célèbre pour ses rôles dans «La Dolce Vita» et «Un homme et une femme», sa carrière remarquable laisse une empreinte indélébile dans le cinéma.

➡️ https://t.co/Ghk7fq8pWE pic.twitter.com/55GGsJ2Es7

— France Culture (@franceculture) June 18, 2024